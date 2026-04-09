تحذير عاجل قبل الشراء .. كيف تتجنبين دودة الرنجة في شم النسيم؟

ريهام قدري

مع اقتراب الاحتفال بـ شم النسيم، يزداد الإقبال على شراء الرنجة والفسيخ، لكن خبراء الصحة يحذرون من مخاطر بعض المنتجات غير الآمنة التي قد تهدد صحة الأسرة إذا لم يتم اختيارها بعناية.


  قبل شم النسيم.. احذري دودة الرنجة وهذه العلامات تكشفها

حذّر متخصصون من احتمالية وجود طفيليات تُعرف بـ“دودة الرنجة” في بعض أنواع الأسماك المملحة أو المدخنة، خاصة في حال سوء التخزين أو عدم خضوعها لعمليات تجهيز سليمة.

وأوضح خبراء أن هذه الديدان قد تتسبب في مشكلات صحية بالجهاز الهضمي، مثل آلام المعدة الحادة والغثيان والقيء، وقد تصل في بعض الحالات إلى التهابات تستدعي التدخل الطبي.

 علامات يجب الانتباه لها قبل الشراء:

ظهور خيوط بيضاء رفيعة داخل لحم السمكة

رائحة نفاذة غير معتادة أو كريهة

لون غير طبيعي أو به بقع داكنة

قوام طري بشكل مبالغ فيه أو غير متماسك

 تحذير مهم:

يشير الخبراء إلى أن إضافة الليمون أو الخل لا يقضي على الطفيليات، كما أن الطهي غير الكافي قد لا يكون كافيًا للتخلص منها، لذلك يجب التأكد من جودة المنتج من البداية.


- نصائح للشراء الآمن:

الشراء من محلات موثوقة ومعروفة

التأكد من حفظ الرنجة في درجة تبريد مناسبة

اختيار الأسماك ذات القوام المتماسك والرائحة الطبيعية

تجنب المنتجات مجهولة المصدر أو المعروضة بشكل غير صحي

ينصح الأطباء بضرورة توخي الحذر خاصة مع الأطفال وكبار السن، وتناول كميات معتدلة، مع الاهتمام بالنظافة الجيدة أثناء التحضير.


 


 

