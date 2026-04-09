قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يغتال سكرتير أمين عام حزب الله.. ويوسع عملياته العسكرية في لبنان
معتمد جمال: التغيير الفني لشباب بلوزداد قد يكون دافعًا لهم .. وندرك صعوبة اللقاء
البترول: الشراكة مع الهيئة الإفريقية خطوة لتسريع وتيرة تطوير قطاع التعدين
الأهلي يرفع تجاوزات «الحكم وفا» بحق الشناوي وتريزيجيه والشحات إلى لجنة الانضباط
خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد
اتحاد إذاعات وتليفزيونات «التعاون الإسلامي» يتفقد «الوطنية للإعلام» ويُشيد بتجربة إذاعة القرآن الكريم
توم واريك: واشنطن تترك لإسرائيل حرية القرار في الملف اللبناني
رحلات عمر وهمية.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بالقاهرة
وزير الصناعة يبحث خطة تعزيز الاستثمارات وزيادة المكون المحلي ودعم الصادرات
أغالب مجرى النهر تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2026
حقل أفروديت القبرصي يوقع اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر لمدة 15 عاما
قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن الجلطات

هاجر هانئ

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بعض المعلومات و الحقائق التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول الجلطات.

كتب جمال شعبان في منشوره:"الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم بتتجمع وتلزق في بعضهاوتلزق في جدار الشريان وتقفله فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان 
ويروح يغذي الخلايا يتوقف والخلايا اللي مش واصل لها الدم تتوقف عن العمل وقد تتلف وتموت."

أضاف عميد معهد القلب السابق:"نوعين من الخلايا لما بيموتوا مفيش خلايا تانية تعوضهم وتنمو مكانهم هما خلايا  المخ وخلايا القلب، لو الجلطة كبيرة وفي شريان كبير بيغذي مساحة كبيرة من المخ ممكن تحصل سكتة دماغية، يتوقف المخ عن العمل 
وربما تحدث الوفاة، الكلام نفسه ينطبق علي السكتة القلبية لما شريان القلب الكبير تتكون جواه جلطة وينسد انسدادا كليا يتوقف القلب وقد تحدث السكتة القلبية
لو لم يتم انعاش القلب واذابة الجلطة وتركيب دعامات."

هل وجع البطن علامة على الإصابة بـ الجلطة ؟

 

قال جمال شعبان:"ايوه جلطة الشريان التاجي الخلفي تسبب وجع وحموضة
وحرقان في المعدة جلطة شرايين الأمعاء تسلخ  وتمدد الأورطي ممكن تحصل جواه جلطة."

أسباب إصابة الشباب بجلطة؟

التدخين
المسكنات
مشروبات الطاقة والمنشطات
المخدرات
تاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط
الضغط المرتفع ومرض السكر 
وحديثا وأخيرا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات

 أهم علامة تحذيرية لجلطة المخ


صداع تنميل في جانب من الجسم اختلال درجة الوعي

علامات تحذيرية لجلطة القلب


وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر
نهجان خفيف 
عرق
ثقل في الذراع الأيسر

هل الوقت يفرق في جلطات المخ والقلب؟

 

أكد الدتور جمال شعبان في منشوره على الفيسبوك:"طبعا الوقت الذهبي الدقايق او الساعات الاولي قد تنقذ حياة الشخص لو تم التدخل بالقسطرة او الادوية التي تذيب الجلطة الكلام دا ينطبق علي المخ والقلب."

هل الزعل والتوتر والصدمات العاطفية ممكن تؤدي للإصابة بجلطة؟

كتب:"طبعا ممكن تكسر القلب وتؤدي الي اعتلال عضلة القلب ويمكن تتسبب في جلطة في المخ او القلب."

هل كوڤيد ١٩ يسبب جلطات ؟

نعم كورونا المستجد  مرض أوعية دموية قد يتسبب في جلطات بـ القلب والرئة والكبد والكلى والمخ.

جمال شعبان الجلطات جلطات المخ القلب جلطة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ارشيفي

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

