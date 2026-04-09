جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن الجلطات

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بعض المعلومات و الحقائق التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول الجلطات.

كتب جمال شعبان في منشوره:"الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم بتتجمع وتلزق في بعضهاوتلزق في جدار الشريان وتقفله فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان

ويروح يغذي الخلايا يتوقف والخلايا اللي مش واصل لها الدم تتوقف عن العمل وقد تتلف وتموت."

أضاف عميد معهد القلب السابق:"نوعين من الخلايا لما بيموتوا مفيش خلايا تانية تعوضهم وتنمو مكانهم هما خلايا المخ وخلايا القلب، لو الجلطة كبيرة وفي شريان كبير بيغذي مساحة كبيرة من المخ ممكن تحصل سكتة دماغية، يتوقف المخ عن العمل

وربما تحدث الوفاة، الكلام نفسه ينطبق علي السكتة القلبية لما شريان القلب الكبير تتكون جواه جلطة وينسد انسدادا كليا يتوقف القلب وقد تحدث السكتة القلبية

لو لم يتم انعاش القلب واذابة الجلطة وتركيب دعامات."

هل وجع البطن علامة على الإصابة بـ الجلطة ؟

قال جمال شعبان:"ايوه جلطة الشريان التاجي الخلفي تسبب وجع وحموضة

وحرقان في المعدة جلطة شرايين الأمعاء تسلخ وتمدد الأورطي ممكن تحصل جواه جلطة."

أسباب إصابة الشباب بجلطة؟

التدخين

المسكنات

مشروبات الطاقة والمنشطات

المخدرات

تاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط

الضغط المرتفع ومرض السكر

وحديثا وأخيرا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات

أهم علامة تحذيرية لجلطة المخ



صداع تنميل في جانب من الجسم اختلال درجة الوعي

علامات تحذيرية لجلطة القلب



وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر

نهجان خفيف

عرق

ثقل في الذراع الأيسر

هل الوقت يفرق في جلطات المخ والقلب؟

أكد الدتور جمال شعبان في منشوره على الفيسبوك:"طبعا الوقت الذهبي الدقايق او الساعات الاولي قد تنقذ حياة الشخص لو تم التدخل بالقسطرة او الادوية التي تذيب الجلطة الكلام دا ينطبق علي المخ والقلب."

هل الزعل والتوتر والصدمات العاطفية ممكن تؤدي للإصابة بجلطة؟

كتب:"طبعا ممكن تكسر القلب وتؤدي الي اعتلال عضلة القلب ويمكن تتسبب في جلطة في المخ او القلب."

هل كوڤيد ١٩ يسبب جلطات ؟

نعم كورونا المستجد مرض أوعية دموية قد يتسبب في جلطات بـ القلب والرئة والكبد والكلى والمخ.