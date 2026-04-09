قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق مبتكرة لتلوين بيض شم النسيم في المنزل

تلوين البيض
تلوين البيض
ريهام قدري

إذا كنتي تودين تلوين البيض لأولادك في شم النسيم إليك دليل شامل لتلوين بيض بطرق مختلفة، بطريقة آمنة وممتعة للأطفال والكبار.

 الألوان الطبيعية 

استخدمي مكونات بسيطة لإعطاء البيض ألوان جذابة:

بنجر: يعطي لون وردي/أحمر فاتح
سبانخ أو كزبرة: يعطي لون أخضر
كركم: يعطي أصفر جميل
قهوة: يعطي بني فاتح

طريقة التحضير:

اغلي المكونات بالماء والملح لمدة 10 دقائق.
اغمري البيض المسلوق في المغلي واتركيه حتى يصل للون المطلوب.

 ألوان الطعام الجاهزة

استخدمي ألوان طعام سائلة أو بودرة آمنة للطعام
اخلطي لون الطعام مع ماء وملح أو خل
غمسي البيض ودعيه يجف على رف أو ورق مطبخ

 أسلوب النقاط أو الخطوط

استخدمي فرشاة صغيرة أو أعواد تنظيف الأسنان
ضعي قطرات من اللون على البيض أو ارسم خطوط
يمكنك دمج أكثر من لون لإبداع أشكال فنية

أسلوب الأقمشة أو الورق

ضعي البيض في قطعة من جورب قديم أو قماش خفيف مع ألوان الطعام
اربطي الجورب وثبتيه بمطاط
اغلي البيض في الماء مع اللون ليتشكل شكل فني فريد.

 البيض المزخرف باللمعان

بعد التلوين، استخدمي القليل من زيت الزيتون أو زبدة مذابة لتلميع البيض
سيظهر لامع واحتفالي

 نصائح مهمة:

دايمًا استخدمي بيض مسلوق جيدًا.
خففي ألوان الطعام للأطفال الصغار.
ارتدي قفازات لو الألوان قوية لتجنب تلطيخ اليدين.
اتركي البيض يجف تمامًا قبل اللعب أو العرض.

تلوين البيض طرق تلوين بيض شم النسيم شم النسيم طرق تلوين البيض

سيارات كوبيه
