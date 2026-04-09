بمشاركة 4 وفودٍ دولية.. أكاديمية الأزهر تختتم دورة "إعداد الداعية المعاصر".. صور

احتفلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ باختتام فعاليات دورة «إعداد الداعية المعاصر»، بمشاركة نخبة من الأئمة الوافدين من دول: (نيجيريا، الهند، توجو، غانا)، في إطار برنامج «إعداد الداعية المعاصر» الذي تنفّذه الأكاديمية على مدار شهرين كاملين بمقرها بمدينة نصر.

وفي كلمته خلال حفل الختام، أكد الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصه الدائم على دعم الأئمة الوافدين وتأهيلهم علميًّا ومهاريًّا، بما يمكّنهم من أداء رسالتهم الدعوية بوعي ومسؤولية في مواجهة تحديات العصر.

وأوضح أن "الأكاديمية" تسعى باستمرار إلى تطوير برامجها التدريبية بما يواكب التحولات الفكرية والاجتماعية في العالم المعاصر، من خلال تقديم محتوى علمي متوازن يجمع بين الأصالة الشرعية والانفتاح الواعي على الواقع، ويراعي اختلاف البيئات والثقافات التي يعمل فيها الداعية.

وأشاد رئيس الأكاديمية بمستوى المتدربين وما أبدوه من انضباط وجدية وتفاعل إيجابي خلال فترة التدريب، مؤكدًا أن الأداء المتميز الذي أظهره الأئمة الوافدون يعكس حرصهم على الاستفادة القصوى من البرنامج، ويجسد صورة مشرقة للداعية الأزهري القادر على الإقناع بالحجة ومخاطبة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة.

وقد عبّر الأئمة والدعاة عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر على رعايته الكريمة لهذه الدورة، ولأكاديمية الأزهر العالمية، مشيدين بما تلقوه من علوم شرعية رصينة وتدريبات عملية متخصصة، أسهمت في تطوير مهاراتهم الدعوية وتعزيز قدرتهم على التواصل مع مختلف فئات المجتمع، مؤكدين التزامهم بنقل رسالة "الأزهر الشريف" القائمة على الوسطية والانفتاح والحوار البنّاء إلى أوطانهم، وأن يكونوا سفراء أمناء لقيم الأزهر ومبادئه في نشر الوعي والخير والسلام.

وفي ختام الاحتفال، قام الدكتور حسن الصغير، بتسليم الشهادات إلى المشاركين، موجهًا لهم التحية على التزامهم وجديّتهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الدعوية، وأن يكونوا قدوة في ترسيخ الصورة المشرقة للإسلام وقيمه السمحة في مجتمعاتهم.