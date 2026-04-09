قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بمشاركة 4 وفودٍ دولية.. أكاديمية الأزهر تختتم دورة "إعداد الداعية المعاصر".. صور

أكاديمية الأزهر تحتفل باختتام دورة "إعداد الداعية المعاصر"
أكاديمية الأزهر تحتفل باختتام دورة "إعداد الداعية المعاصر"
محمد شحتة

احتفلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ باختتام فعاليات دورة «إعداد الداعية المعاصر»، بمشاركة نخبة من الأئمة الوافدين من دول: (نيجيريا، الهند، توجو، غانا)، في إطار برنامج «إعداد الداعية المعاصر» الذي تنفّذه الأكاديمية على مدار شهرين كاملين بمقرها بمدينة نصر.

وفي كلمته خلال حفل الختام، أكد الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصه الدائم على دعم الأئمة الوافدين وتأهيلهم علميًّا ومهاريًّا، بما يمكّنهم من أداء رسالتهم الدعوية بوعي ومسؤولية في مواجهة تحديات العصر.

وأوضح أن "الأكاديمية" تسعى باستمرار  إلى تطوير برامجها التدريبية بما يواكب التحولات الفكرية والاجتماعية في العالم المعاصر، من خلال تقديم محتوى علمي متوازن يجمع بين الأصالة الشرعية والانفتاح الواعي على الواقع، ويراعي اختلاف البيئات والثقافات التي يعمل فيها الداعية.

وأشاد رئيس الأكاديمية بمستوى المتدربين وما أبدوه من انضباط وجدية وتفاعل إيجابي خلال فترة التدريب، مؤكدًا أن الأداء المتميز الذي أظهره الأئمة الوافدون يعكس حرصهم على الاستفادة القصوى من البرنامج، ويجسد صورة مشرقة للداعية الأزهري القادر على الإقناع بالحجة ومخاطبة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة.

وقد عبّر الأئمة والدعاة عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر على رعايته الكريمة لهذه الدورة، ولأكاديمية الأزهر العالمية، مشيدين بما تلقوه من علوم شرعية رصينة وتدريبات عملية متخصصة، أسهمت في تطوير مهاراتهم الدعوية وتعزيز قدرتهم على التواصل مع مختلف فئات المجتمع، مؤكدين التزامهم بنقل رسالة "الأزهر الشريف" القائمة على الوسطية والانفتاح والحوار البنّاء إلى أوطانهم، وأن يكونوا سفراء أمناء لقيم الأزهر ومبادئه في نشر الوعي والخير والسلام.

وفي ختام الاحتفال، قام الدكتور حسن الصغير، بتسليم الشهادات إلى المشاركين، موجهًا لهم التحية على التزامهم وجديّتهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الدعوية، وأن يكونوا قدوة في ترسيخ الصورة المشرقة للإسلام وقيمه السمحة في مجتمعاتهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

أسامة الجوهري

الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص

ترشيحاتنا

كشف أثري جديد

اكتشاف بقايا معبد الإله بلوزيوس بتل الفرما بمدينة بلوزيوم الأثرية في شمال سيناء

الدكتور هاني سويلم وزير الري

صيانة كاملة لجميع المجاري المائية بأسوان استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات

ضياء رشوان

رشوان: دعوة وزراء الإعلام العرب لاجتماع عاجل لإقرار خطة إستراتيجية لمواجهة أي أزمات

بالصور

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

موجود فى كل بيت .. نوع خضار غير متوقع يحمى من 15 مرضًا

وظائف تزيد من خطر الإصابة بالخرف .. وأخرى تقلل منه

طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد