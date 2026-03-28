انطلاق 5 دورات تدريبية متخصصة بأكاديمية الأزهر العالمية .. غدا

تستأنف أكاديمية الأزهر العالمية للأئمة والتدريب، نشاطها العلمي والتدريبي غدًا الأحد، بإطلاق خمس دورات تدريبية متخصصة، في إطار جهودها المستمرة لتأهيل الكوادر العلمية والدعوية.

وتشتمل الدورات على: دورة إعداد الداعية المعاصر، للأئمة والدعاة الوافدين، ودورة التحكيم الأسري (رؤية شرعية وقضائية)، لوعاظ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ودورة علم المواريث، للسادة أعضاء لجان الفتوى الفرعية بمناطق الوعظ بجمهورية مصر العربية، فضلًا عن دورة الفساد الإداري وسبل مكافحته، للوعاظ بمجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى دورة الحداثة والخطاب الديني، للوعاظ بمجمع البحوث الإسلامية.

وأكد الدكتور حسن الصغير، أن هذه الدورات الموجهة لوعاظ مجمع البحوث الإسلامية وأعضاء لجان الفتوى، تمثل استئنافًا للبرامج التدريبية عقب شهر رمضان المبارك، بما يسهم في صقل مهاراتهم العلمية والدعوية، وتعزيز كفاءتهم في معالجة القضايا المجتمعية والفتاوى المعاصرة.

كما نوَّه إلى أن الدورة الدولية لإعداد وتأهيل الداعية المعاصر تُعد من أبرز برامج الأكاديمية، إذ تستهدف الأئمة والدعاة الوافدين من مختلف دول العالم، دعمًا لدور الأزهر الشريف في نشر منهجه الوسطي، وتعزيز التواصل الفعّال مع المجتمعات الإسلامية حول العالم.