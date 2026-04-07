تدريب خريجي جامعة مركز الثقافة السنية بالهند في أكاديمية الأزهر

تواصل أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى جهودها في تأهيل الكوادر الدعوية من مختلف أنحاء العالم، عبر برامج علمية وتطبيقية متطورة تُعنى بصناعة "الداعية المعاصر".

تشهد الدورة التدريبية الجارية بالأكاديمية مشاركة متميزة لطلبة جامعة مركز الثقافة السنية بالهند، الذين يحظون بفرصة علمية ذهبية لصقل مهاراتهم الدعوية والبحثية، بما يتناسب مع متطلبات العصر وتحدياته المتسارعة.

وقدتخرجت دفعتان من طلبة الجامعة بنجاح بعد إتمامهم هذه الدورة النوعية، فيما تقترب الدفعة الثالثة من موعد تخرجها؛ في إنجاز علمي جديد يُضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالعطاء والتميز في خدمة العلم والدعوة الإسلامية.

وقدم أساتذة جامعة مركز الثقافة السنية بالهند، وعلى رأسنا مؤسس الجامعة ورئيسها الشيخ أبو بكر أحمد،مفتي الديار الهندية الشكر لإدارة الأكاديمية وجميع القائمين بها يتقدمهم للدكتور حسن الصغير، مدير أكاديمية الأزهر ؛ لما بذله من جهود دؤوبة في متابعة الطلبة وتأهيلهم، وإسهاماته الواضحة في تخريج وفود دعوية مؤهلة من مختلف البلدان.

وقدموا الشكر للإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى كافة القائمين على هذه الأكاديمية من علماء وأساتذة ومسؤولين، على ما يقدمونه من خدمات جليلة في إعداد جيل من الدعاة القادرين على حمل رسالة الإسلام السمحة إلى العالم بأسره.

وأكدوا أن الدورات تمثل نموذجًا رائدًا في الجمع بين أصالة التراث الفقهي ومتطلبات الواقع المعاصر، وتسهم بشكل فعال في بناء كوادر دعوية مؤهلة تنشر قيم الاعتدال والرحمة والتعايش في المجتمعات الإنسانية.

