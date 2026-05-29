حديقة الميريلاند تشهد إقبالا من الأسر في ثالث أيام عيد الأضحى

قالت مراسلة إكسترا نيوز، إن حديقة الميريلاند، الواقعة في حي مصر الجديدة، فتحت أبوابها منذ الساعة 10 صباحًا في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت أعداد من الأسر والمواطنين في التوافد للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية وقضاء وقت ممتع بين المساحات الخضراء.

وأضافت «مجدي»، خلال تغطية خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن الحديقة تمتد على مساحة تقارب 50 فدانًا، يشكل ثلثاها مساحات خضراء، إلى جانب مناطق مخصصة لملاعب البادل وتنس الطاولة وألعاب الأطفال حتى سن 15 عامًا، إضافة إلى مطاعم وكافيتريات تتيح للزوار تناول الطعام أو إحضاره من الخارج والجلوس في المناطق المفتوحة.

وتابعت، أن الحديقة توفر ممرات مخصصة لركوب الدراجات والجري، إلى جانب مناطق للحيوانات والطيور النادرة وأشجار متنوعة، مع تنظيم فقرات فنية وأنشطة ترفيهية تشمل صناعة الفخار والتلوين، بما يجعلها وجهة متكاملة للعائلات خلال عطلة العيد.



وأشارت، إلى أن الحديقة شهدت استعدادات مسبقة من حيث رفع كفاءة المظهر الحضري والنظافة، مع وجود أمن إداري لتنظيم الدخول، لافتة إلى أن سعر التذكرة يبلغ نحو 50 جنيهًا، ما يجعلها مناسبة لفئات متعددة، مع توقعات بزيادة كثافة الإقبال خلال النصف الثاني من اليوم وحتى ساعات المساء.