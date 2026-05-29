الأزهري يشيد بجهود الأئمة والعاملين بالأوقاف خلال عيد الأضحى

توجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص الشكر والتقدير إلى الزميلات والزملاء من الأئمة والواعظات، وإدارات الاتصال السياسي، والحوكمة، والمكتب الإعلامي، والمديريات، وجميع العاملين بالوزارة على اختلاف مواقعهم، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة ومتميزة في أيام عيد الأضحى المبارك.

وزير الأوقاف يثمن جهود العاملين بالوزارة خلال عيد الأضحى

وثمّن الوزير جهود الجميع المتواصلة في خدمة بيوت الله وروّادها، وإقامة شعائر العيد، والتواصل الفعّال مع المواطنين، وتنفيذ مشروع الوزارة لصكوك الأضاحي، والقيام على رسالة الوزارة الدعوية والمجتمعية والوطنية على الوجه الذي يليق بمكانتها ورسالتها.

إن هذا الجهد في وقت ينعم فيه أبناء الوطن بإجازة سعيدة إنما هو تجسيد لقيم المسئولية والانتماء والإخلاص، وللنموذج المشرّف لوزارة الأوقاف ورسالتها في خدمة الدين والوطن.

فلكل من تسامى عطاؤه، وأخلص في عمله؛ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في عداد من قال فيهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس، أنفعهم للناس.

دامت مصر في أعياد بجهود أبنائها المخلصين.