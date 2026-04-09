بعد وقف إطلاق النار الأمريكي - الإيراني | أسعار العملات الأجنبية بالبنوك

سجلت اسعار العملات الأجنبية استقرارا مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس 9-4-2026 وذلك بالتزامن مع مرور يوم على الأقل من سريان قرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة و إيران.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وشهدت اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ثباتًا مدفوعًا بقرار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران لتتنفس منطقة الشرق الأوسط الصعداء مؤقتًا.

العملات الأجنبية في البنوك

وجاء استقرارًا العملات الأجنبية بعد انخفاض في قيمة الدولار أمام الجنيه بنسبة بلغت 0.15% على الأقل.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 53.07 جنيهًأ للشراء و 53.2 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 62.03 جنيهًأ للشراء و 62.19 جنيها للبيع.

الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 71.27 جنيهًا للشراء و 71.45 جنيهًأ للبيع.

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 38.35 جنيهًا للشراء و 38.45 جنيها للبيع.

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.3 جنيهًا للشراء و 8.32 جنيهًا للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي 5.57 جنيهًأ للشراء و 5.59 جنيهًا للبيع.

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي 5.7 جنيهًأ للشراء و 5.72 جنيهًأ للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 67.14 جنيهًا للشراء و 67.34 جنيهًا للبيع.

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني 33.4 جنيهًا للشراء و 33.49 جنيهًا للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 7.76 جنيهًأ للشراء و 7.78 جنيها للبيع .

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي 37.38 جنيهًا للشراء و 37.5 جنيهًا للبيع.