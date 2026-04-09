انطلاق مفاوضات تاريخية .. لبنان وإسرائيل يلتقيان في واشنطن الأسبوع المقبل

أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل، ستبدأ الأسبوع المقبل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، بمشاركة السفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر والسفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى معوض.

وأوضح المصدر لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه قد ينضم الوزير الإسرائيلي السابق رون ديرمر لاحقًا، لكن السفير الإسرائيلي بواشنطن سيتولى تنسيق المفاوضات في المرحلة الأولى.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته لحكومة الاحتلال ببدء "مفاوضات مباشرة" مع لبنان "في أقرب وقت ممكن"، قائلاً إن المحادثات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين البلدين.

وقال نتنياهو في بيان: "في ضوء طلبات لبنان المتكررة لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أصدرتُ أمس تعليماتي للحكومة ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن".

وأضاف نتنياهو أن المفاوضات ستتمحور حول "نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان". كما رحب بدعوة رئيس الوزراء اللبناني اليوم لنزع سلاح بيروت.

ولم يصدر عن لبنان أي رد رسمي على بيان نتنياهو.