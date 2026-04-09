تغييرات طفيفة .. توروب يجهز مفاجأة في مباراة الأهلي وسموحة

حسم الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سموحة المقررة بعد غد السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات.

واستقر توروب على الدفع بالثلاثي مروان عطية وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان لقيادة خط الوسط، في محاولة لفرض السيطرة على مجريات اللعب ومنح الفريق الأفضلية في منطقة المناورات.

وفي حراسة المرمى، قرر المدير الفني استمرار مصطفى شوبير أساسيًا خلال اللقاء، في ظل غياب الحارس الأساسي محمد الشناوي بعد تعرضه للطرد عقب مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الدوري.

ويأمل الجهاز الفني في أن يقدم الفريق أداءً قويًا خلال المباراة، خاصة في ظل أهمية حصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.