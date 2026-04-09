ستاد الأهلي | منع ظهور أسامة حسني على أي وسيلة إعلامية بمصر وإحالته للتحقيق

أصدر النائب الإعلامي الدكتور طارق سعده - نقيب الإعلاميين قراراً بمنع ظهور أسامة حسني مقدم برنامج ستاد الأهلي على قناة الأهلي وذلك لمخالفته القانون رقم 93 لسنة 2016 في مادتيه ( 2 – 19 ) وكذا مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.
جاء القرار بناءً على تقرير المرصد الإعلامي وتقرير إدارة القيد والتصاريح اللذين رصدا مخالفات قانونية ومهنية صدرت عن المذكور .
يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ستخاطب النقابة المجلس رسمياً لإتخاذ إجراءاته حيال الوسيلة الإعلامية وفقاً لقانونه 180 لسنة 2018.