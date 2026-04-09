الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بعد نشر صدى البلد فضيحة السرقة .. النيابة الإدراية تحجز على شركة تأمين مستشفى النفسية بحلوان

عبد الخالق صلاح

علم موقع صدى البلد الإخباري من مصادره الخاصة أن هيئة النيابة الإدراية  شكلت لجنة لتحديد قيمه المسروقات في مستشفي الصحة النفسية بحلوان  .

حيث أنه في واقعة مثيرة على طريقة أفلام الأكشن والهروب من السجون في أفلام هوليوود، قام لصوص في منطقة حلوان بسرقة مستشفي الصحة النفسية بحلوان بطريقة مثيرة بعد أن حفروا نفقا من سور المستشفي إلي داخل غرف الكهرباء، وقاموا بسرقة محتويات 3 غرف كهرباء بينما هربوا من المكان دون أن يشعر أحد، وذهب اللصوص فص ملح وداب.

وقامت النيابة الإدارية بتحديد قيمة المسروقات التي بلغت ٣ مليون و ٣٠٠ الف، و وأمرت بالتحفظ علي ذلك المبلغ من مستحقات شركة الأمن لكونها المسئولة عن تأمين المستشفي و المحولات الكهربائية و بالفعل تم الحفظ علي ذلك المبلغ من مستحقات الشركة لإعادة  تشغيل المحاولات الكهربائية.

 

ونشر موقع صدى البلد الإخباري في وقت سابق 

 

انفراد | سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

 

في واقعة مثيرة على طريقة أفلام الأكشن والهروب من السجون في أفلام هوليوود، قام لصوص في منطقة حلوان بسرقة مستشفي الصحة النفسية بحلوان بطريقة مثيرة بعد أن حفروا نفقا من سور المستشفي إلي داخل غرف الكهرباء، وقاموا بسرقة محتويات 3 غرف كهرباء وقدرت السرقات بحوالي 9 مليون جنيه، بينما هربوا من المكان دون أن يشعر أحد، وذهب اللصوص فص ملح وداب.

علم موقع صدى البلد أن التحقيقات تتم حاليا حول السرقة داخل مستشفى الصحة النفسية في حلوان ويتم استجواب جميع من كانوا متواجدين بالمستشفى ومراجعة الكاميرات وشهود العيان .

وأكدت مصادر مطلعة لـ موقع صدى البلد أن واقعة السرقة بتفاصيلها كانت مفاجأة كبري لمسئولي المستشفي، حيث قام اللصوص بسرقة محتويات 3 غرف كهرباء بعد ان حفروا نفقا، وتسللوا إلي داخل المستشفي، وقاموا بالإستيلاء على محتويات تقدر بـ 9 ملايين جنيه، وذلك من أصل 14 مليون جنيه تكلفة غرف الكهرباء الموجودة داخل المستشفى.

 واستولى اللصوص على محتويات الـ 3 غرف وهربوا بالسرقات من نفس الطريق الذي دخلوا منه، ورجحت المصادر وجود شخص أو طرف متورط من داخل المستشفي ساعدهم على الدخول لاتمام السرقة.

وتجرى التحقيقات حاليًا على قدم وساق لضبط الجناة ومن عاونهم على سرقة المستشفي وكذلك عودة المسروقات مرة أخري، حتي لا يتعطل سير العمل بمستشفي الصحة النفسية بحلوان، أو تتأثر الخدمة الصحية المقدمة للمرضي النفسيين جراء سرقات محتوى الـ3 غرف كهرباء .

1800 عبوة ميثادول منتهية الصلاحية 

وكشفت تحقيقات واقعة السرقة داخل المستشفي عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث تبين أن المستشفي قد استلمت من وزارة الصحة 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر وذلك في شهر فبراير 2025، وكانت صلاحية الاستخدام شهر واحد فقط، واكتشفت لجنة التحقيق أنه لم يتم استخدام أي عبوة من العقار نهائيا، وتقدر سعر العبوة الواحدة بـ 600 جنيه، أي أن قيمة العبوات الـ 1800 من عقار الميثادول تقدر بحوالي أكثر من مليون جنيه ضاعت هبأ دون استخدام، الأمر الذي يعد به شبهة إهدار مال عام وفساد، وهو ما يحقق فيه فريق من النيابة حاليًا . 

تغيب 70 % من أطباء المستشفي | 

وكذلك في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت تحقيقات السرقة داخل المستشفي أن كشوف الحضور والانصراف الخاصة بالأطباء بها تلاعب واضح، وأن 70 % من قوة المستشفي النفسية في حلوان لا يحضرون للمستشفي ويغيبون عن العمل .

كما تطرقت التحقيقات إلى توقف العمل في أحد المباني التابعة للمستشفي، حيث كان هناك مناقصة خاصة بالمبني في عام 2012 بتكلفة 500 ألف جنيه وقتها، وتم إهمالها وبقي المبنى كما هو بينما تبلغ تكلفة المقايسة الحالية الجديدة للمبني 9 ملايين جنيه.


 

