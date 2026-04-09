الحمى الشوكية.. هذه أبرز الأعراض و الأسباب

الحمى الشوكية أو ما يطلق عليها البعض"التهاب السحايا" هي حالة خطيرة تلتهب فيها الأغشية الواقية (السحايا) المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي.

تتعدد أسباب الحمى الشوكية ومنها أنواع مختلفة من الجراثيم، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات. بعض أنواع البكتيريا المسببة لالتهاب السحايا قد تؤدي أيضاً إلى تسمم الدم، قد تُفضي إلى الإنتان، وهو حالة خطيرة تُهدد الحياة.

على الرغم من أن الحمى الشوكية قد تصيب أي شخص، إلا أنها أكثر شيوعًا بين الرضع والأطفال الصغار والمراهقين والشباب. يتطلب علاجها سرعة، لذا من المهم معرفة العلامات والأعراض التي قد تظهر بأي ترتيب، وقد لا تظهر جميعها.

أعراض الحمى الشوكية



تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

حمى

صداع

تصلب الرقبة

غالباً ما تظهر أعراض أخرى، مثل:

غثيان

التقيؤ

رهاب الضوء (حساسية العينين للضوء)

تغير الحالة العقلية (الارتباك)



الأعراض عند الرضع

قد لا تظهر على الأطفال حديثي الولادة والرضع الأعراض الكلاسيكية المذكورة أعلاه، أو قد يصعب ملاحظتها. بدلاً من ذلك، قد يعاني الرضع من

كن بطيئًا أو غير نشط

كن سريع الانفعال

تقيؤ

التغذية السيئة

وجود اليافوخ المنتفخ (البقعة اللينة في رأس الطفل)

لديه ردود فعل غير طبيعية



متى يجب طلب الرعاية الطارئة؟

ينبغي على أي شخص تظهر عليه أعراضالحمى الشوكية مراجعة الطبيب فوراً. يستطيع الطبيب تحديد ما إذا كنت مصاباً بالتهاب السحايا، وما هو سببه، وأفضل علاج له.



أسباب الحمى الشوكية



هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى التهاب السحايا:

العدوى الفيروسية

العدوى البكتيرية

العدوى الفطرية

الطفيليات

الأميبا

الإصابات

سرطان

بعض الأدوية

المصدر: cdc