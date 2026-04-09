فيتامينات ومعادن.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب البقدونس؟

البقدونس غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لتعزيز الصحة، نقدم لك فوائد مشروب البقدونس وفقا لموقع هيلثى لاين.
فوائد مشروب البقدونس..
1- مضادات الأكسدة:
تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.
2-فيتامينات ومعادن:
يحتوي على فيتامينات A و C و K، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والكالسيوم.
3-مدر للبول:
يساعد على التخلص من السموم من الجسم عبر الكلى.
4-مضاد للالتهابات:
يخفف الالتهابات في الجسم ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
فوائد عصير البقدونس
-صحة الكلى: يساعد على تنظيف الكلى وإزالة السموم منها.
- صحة الجهاز الهضمي: يعزز عملية الهضم ويخفف من الانتفاخ وعسر الهضم.
- صحة القلب: يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار.
- صحة العظام: غني بالكالسيوم وفيتامين K، مما يعزز صحة العظام ويمنع هشاشة العظام.
- صحة البشرة والشعر: يحسن مظهر البشرة والشعر بفضل مضادات الأكسدة وفيتامين C.
- مضاد للسرطان: يحتوي على مركبات قد تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان.
وصفة بسيطة لعصير البقدونس
المكونات:
-حزمة من البقدونس الطازج
- نصف ليمونة
- كوب من الماء
الطريقة:
- اغسلي البقدونس جيدًا وقطعي السيقان.
-ضعي البقدونس والليمون والماء في الخلاط واخفقيهم جيدًا حتى تحصلي على عصير ناعم.
- يمكنك إضافة قطعة من التفاح أو الخيار لتحسين الطعم.