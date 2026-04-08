ذكرى مذ.بحة بحر البقر.. الأوقاف: د.ماء الأطفال شاهدة على وحشية العدوان وقوة الإرادة المصرية

تستذكر وزارة الأوقاف -بكل احترام وإباء واعتزاز- ذكرى مذبحة بحر البقر التي وقعت في الثامن من أبريل عام 1970، حين استهدفت طائرات الفانتوم الإسرائيلية الآثمة مدرسة بحر البقر الابتدائية بمحافظة الشرقية خلال حرب الاستنزاف، في جريمة بشعة أسفرت عن استشهاد 30 طفلًا، وإصابة أكثر من 50 آخرين، في مشهد إنساني بالغ الوحشية والعمى، كشف الوجه الحقيقي لوحشية العدوان، ورسّخ في الذاكرة الوطنية واحدة من أكثر الجرائم إيلامًا في تاريخ الوطن.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الجريمة لم تستهدف مجرد مبنى مدرسي، بل استهدفت رمزًا للبراءة والأمل والمستقبل، حين امتدت يد الغدر إلى أطفال آمنين لا ذنب لهم، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، وكشف حجم التضحيات التي تحملها الشعب المصري الأبي العظيم دفاعًا عن أرضه وكرامته.

وتوضح الوزارة أن ذكرى بحر البقر ليست مجرد استدعاء لحادثة مؤلمة، وإنما هي استحضار لمعاني الصمود الوطني، وتأكيد أن تضحيات أبناء مصر، كبارًا وصغارًا، كانت جزءًا من ملحمة وطنية عظيمة صنعت قوة الدولة المصرية، وأرست دعائم قدرتها على تجاوز التحديات، ورسخت في وجدان الأمة قيمة التضحية من أجل حماية الوطن والحفاظ على مقدراته.

كما تؤكد الوزارة أن إحياء هذه الذكرى يسهم في بناء الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، ويعمق إدراكهم لقيمة ما تنعم به مصر من أمن واستقرار بفضل تضحيات أبنائها، وجهود مؤسساتها الوطنية المخلصة جيلا بعد جيل، وهو ما يقتضي من الجميع التمسك بروح الانتماء، والعمل الجاد، والمشاركة الإيجابية في بناء الجمهورية الجديدة، والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وتدعو الوزارة إلى استلهام الدروس والعبر من هذه الذكرى، وفي مقدمتها أهمية بناء الوعي الرشيد، وترسيخ قيم الرحمة، ورفض العنف والكراهية، والعمل من أجل عالم يسوده السلام والعدل، ويحفظ للأطفال حقهم في الحياة الآمنة، والتعليم الكريم، والمستقبل الذي يستحقونه.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء الوطن في كل عصر بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يجعل تضحيات أبنائها نورًا يضيء طريق مستقبلها.