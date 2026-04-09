قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق مع «المركزي» .. «مدبولي»: التوسع في الطاقة المتجددة أولوية وخطة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي
القيادة المركزية الأمريكية تعلن وقف عملياتها الهجومية ضد إيران مؤقتا
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي يبحث شراكة إعلامية موسعة مع مجموعة الصين للإعلام
القطاع الخاص يشيد بجهود وزير الطيران حول تحديث الأطر التشريعية لعمل الشركات
مقترح بـ دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد تنظيم الفصائل اللبنانية في شبعا
الزمالك يراقب تحركات الأهلي ضد لجنة الحكام .. وقرار منتظر
4 أيام عطلة رسمياً.. إجازة البنوك خلال شم النسيم 2026
وزير الدفاع البريطاني يكشف عن دور مهم لروسيا في الحرب الإيرانية
الوزير: تأسيس شركة لإدارة وتشغيل وسائل النقل المختلفة داخل المدن الجديدة
"الزراعة" تنفذ 1390 إجراءً تنظيمياً لضبط سوق المبيدات
ﺑﺎﺳم ﯾوﺳف ﯾطﻠق ﺑودﻛﺎﺳت ﺟدﯾدا ﻟﻠﺣوار ﻣﻊ اﻟﻣواطن اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻌﺎدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قسم الفن

عقد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة عمل مع السيد فان يون، نائب رئيس التحرير في مجموعة الصين للإعلام (CMG) ورئيس تحرير شبكة تليفزيون الصين الدولية (CGTN).

واستهدف اللقاء وضع أطر لشراكة إعلامية تضمن تغطية دولية موسعة لفعاليات مهرجان القاهرة عبر منصات وشاشات الشبكة الصينية. وتطرقت النقاشات إلى تقديم التسهيلات اللازمة للوفود الإعلامية والمراسلين لتغطية الفعاليات الرئيسية لمهرجان القاهرة في دورته المقبلة التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وأكد الفنان حسين فهمي أهمية هذه الخطوة قائلًا: "الإعلام يمثل الجناح الآخر لنجاح أي حدث ثقافي دولي. نحن نحرص على توسيع رقعة وصول مهرجان القاهرة وتجاوز الحدود الجغرافية، والعمل مع مؤسسة إعلامية عملاقة بحجم مجموعة الصين للإعلام يمنحنا منصة استثنائية لنقل رسالة المهرجان وأجوائه إلى ملايين المشاهدين في القارة الآسيوية".

من جانبه، علق السيد فان يون على اللقاء قائلًا: "يحظى مهرجان القاهرة السينمائي بمكانة تاريخية كأحد أهم الروافد الثقافية في الشرق الأوسط وأفريقيا. شبكتنا مهتمة بشدة بنقل تفاصيل هذا الحدث العريق، ونتطلع إلى بناء شراكة إعلامية قوية تتيح لجمهورنا التعرف عن قرب على المشهد الفني العربي، وتفتح بابًا جديدًا للتبادل الثقافي بين شعوبنا".

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
يقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويصنف كأحد أعرق الفعاليات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويتميز بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة الأولى (A) في الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). ويمثل المهرجان منصة رئيسية لدعم وتقييم صناعة السينما دوليًّا، ويوفر مساحة حيوية لتلاقي الثقافات وتبادل الخبرات السينمائية.

مجموعة الصين للإعلام (CMG) وشبكة (CGTN)
مؤسسة إعلامية حكومية شاملة تضم التليفزيون المركزي الصيني والإذاعة الوطنية. تدير المجموعة شبكة تليفزيون الصين الدولية (CGTN) الموجهة للجمهور العالمي بعدة لغات، وتلعب دورًا رئيسيًّا في التغطيات الإخبارية وإنتاج البرامج والأفلام الوثائقية، وتمتلك شبكة واسعة من المراسلين والشراكات الإعلامية حول العالم.
 

مهرجان القاهرة حسين فهمي الفنان حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

آثار سيول سانت كاترين
سيارات كوبيه
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
ﻣﻘﺎﻻﺕ

