تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف تعلن عن مسابقة للإيفاد الدائم للأئمة المجيدين للغات الأجنبية 2026

عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم (لغات) بين أئمة الوزارة من خريجي كلية اللغات والترجمة، وذلك للمتخصصين في لغات (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، والإسبانية)، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدور الريادي المصري في نشر الفكر الوسطي المستنير بمختلف دول العالم.
وحددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، تضمنت أن يكون الإمام مُسكناً على درجة مالية بالوزارة، وأمضى خدمة فعلية في الدعوة لا تقل عن 3 سنوات، مع الحصول على تقرير كفاءة بمرتبة "ممتاز" خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وألا يزيد السن عن 55 عاماً وقت التقديم.


كما اشترطت المسابقة خلو سجل المتقدم من أي مخالفات لتعليمات الوزارة أو جزاءات تأديبية، وألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم طوال مدة خدمته، بالإضافة إلى ضرورة تمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، وسلامة البنية والحواس، وعدم صدور أحكام جنائية أو قرارات سابقة بالحرمان من الإيفاد ما لم يُرد إليه اعتباره.

وتشمل الاختبارات المقررة للمسابقة مراحل تحريرية وشفوية دقيقة تغطي جوانب شرعية ولغوية متعددة، منها القرآن الكريم كاملاً، العقيدة، التفسير، الحديث، الفقه وأصوله، السيرة النبوية، والتاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى المعلومات العامة والسمات الشخصية، والتمكن التام من اللغة الأجنبية المتخصص فيها، وصولاً إلى المقابلة النهائية.

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً فقط عبر موقعها الرسمي على الإنترنت لمدة 20 يوماً من تاريخ النشر، مشددة على أن المتقدم يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المدخلة، ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين لاختبارات التصفية الأولية والنهائية تباعاً عبر صفحة الوزارة، على أن تُجرى الاختبارات النهائية بديوان عام الوزارة.

 

