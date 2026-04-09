رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف طفلة منذ عام 2014، بعد تداول القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج تلفزيونية.

وأوضحت التحريات أن سيدة قامت باختطاف الطفلة وتزوير أوراق ثبوتية لها، مدعية أنها ابنة زوجها المتوفى، بهدف استغلالها في استدرار التعاطف والتربح من المواطنين والجمعيات الخيرية.





وبعد جهود مكثفة، تم تحديد مكان الفتاة وضبط المتهمة، التي اعترفت بارتكاب الواقعة، كما تم التوصل إلى والدي الطفلة والتأكد من نسبها، حيث عادت إلى أسرتها بعد غياب استمر 12 عامًا.





وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، في إطار استكمال التحقيقات.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.