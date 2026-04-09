جيش الاحتلال: استهدفنا 10 مستودعات ذخيرة ومنصات إطلاق صواريخ ومقار قيادة لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استهدافه 10 مستودعات ذخيرة ومنصات إطلاق صواريخ ومقار قيادة لحزب الله بجنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي تصعيد ميداني جديد يعكس اتساع رقعة المواجهة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان خلال الأسبوع الماضي، زاعمًا استهداف بنى تحتية تابعة لـ«حزب الله» والقضاء على عشرات العناصر، إلى جانب ضبط كميات من الأسلحة والعبوات الناسفة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وفي سياق حرب متصاعدة تشهدها الجبهة اللبنانية منذ أسابيع، وسط مخاوف دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

وتهدف هذه التحركات، وفق مصادر عسكرية، إلى دفع مقاتلي حزب الله شمال نهر الليطاني، وإنشاء ما يشبه «منطقة عازلة» تمنع تهديد المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.