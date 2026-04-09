بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

سلطة الرنجة من أشهر الأطباق المصرية في الأعياد مثل شم النسيم ، وتتميز بمذاقها المدخن المالح مع لمسة منعشة من الليمون والطحينة. يمكنك تحضيرها بسهولة في البيت بخطوات بسيطة وسريعة.
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
المكونات الأساسية
- 2 سمكة رنجة مدخنة (مشوية أو مسلوقة قليلًا لتخفيف الملوحة).
- 2 بصلة متوسطة مقطعة شرائح رفيعة (يمكن نقعها في ماء وخل لتقليل حدتها).
- 2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.
- ثمرة فلفل أخضر أو ألوان مقطعة مكعبات.
- عصير 2 ليمونة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت (زيت نباتي أو زيت زيتون).
- 1 ملعقة صغيرة خل.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- بقدونس أو كزبرة خضراء مفرومة للتزيين.
طريقة التحضير خطوة بخطوة
1. تنظيف الرنجة: انزع الجلد والرأس والعظام، ثم قطّعها إلى قطع صغيرة.
2. تحضير الخضار: قطّع البصل، الطماطم، والفلفل إلى مكعبات صغيرة.
3. الخلطة: ضع الرنجة مع الخضار في طبق كبير، ثم أضف عصير الليمون، الزيت، والخل.
4. التتبيل: رش الملح والفلفل الأسود، وقلّب المكونات جيدًا.
5. التقديم: زيّن بالبقدونس أو الكزبرة وقدّمها فورًا مع عيش بلدي أو عيش فينو.