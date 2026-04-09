وضع مغناطيس فوق العداد .. هل يُقلل فاتورة الكهرباء؟

انتشرت بعض الأقاويل التي تنصح بوضع "عملات معدنية" أو "قطع مغناطيسية" أو حتى "أجسام حديدية" فوق عداد الكهرباء، خاصة العدادات مسبقة الدفع، ظنًا بأنها تبطئ حركة العداد أو تقلل قيمة الفاتورة. فما هي الحقيقة التقنية؟

كشف قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة أنه لا توجد علاقة تقنية بين وضع أي أجسام معدنية أو مغناطيسية فوق عداد الكهرباء وتقليل الاستهلاك.

وأشار إلى أن الضرر أكبر من النفع من خلال:

تداخل الموجات (RF Interference): العدادات الذكية والكودية الحديثة تعتمد على دوائر إلكترونية حساسة لنقل البيانات وقراءة الاستهلاك. وضع أجسام معدنية كبيرة أو مغناطيسية قد يسبب تشويشًا على إشارة العداد، مما يؤدي إلى حدوث خطأ فني (Error) قد يتسبب في فصل الخدمة تمامًا.

تلف الدوائر الحساسة: الأجسام المعدنية قد تعمل كمشتت للحرارة أو تتسبب في تكثيف الرطوبة في أماكن معينة، مما قد يؤثر على عمر المكونات الإلكترونية الداخلية للعداد على المدى الطويل.

الأجسام المعدنية قد تعمل كمشتت للحرارة أو تتسبب في تكثيف الرطوبة في أماكن معينة، مما قد يؤثر على عمر المكونات الإلكترونية الداخلية للعداد على المدى الطويل. تفعيل وضع الحماية (Tamper): عدادات الكهرباء الحديثة مجهزة بحساسات ضد التلاعب (Anti-Tamper). أي محاولة للتأثير على المجال المغناطيسي أو الهيكل الخارجي قد تُفسرها برمجيات العداد كحالة "تلاعب"، مما يؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب وفرض غرامات أو توقف العداد عن العمل.

وفي بعض الحالات، قد يجعل التداخل التقني العداد يقرأ الاستهلاك بشكل غير دقيق، ما يظهر على شكل "تراكم استهلاك" مفاجئ عند إجراء التسويات الفنية.

نصائح حقيقية لترشيد الكهرباء

الطريقة الوحيدة لتقليل الفاتورة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء وتوحيد سعر الكيلووات في العدادات الكودية ليصل إلى 2.74 قرش: