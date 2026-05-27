حروق بالجسم.. القبض على ربة منزل استغلت ابنتها في أعمال التسول في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بصحبتها طفلة بها آثار حروق بالجسم بالجلوس أمام أحد المطاعم بقصد التسول وإستجداء المارة بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بالمنشور (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق) وبمواجهتها قدمت ما يفيد بأن الطفلة الظاهرة بالمنشور (نجلتها سن 3) وأقرت بقيامها بإستغلالها فى أعمال التسول وإستجداء المارة، وأضافت بأن الحروق الظاهرة بجسد نجلتها قديمة نتيجة لهوها بإحدى الدراجات النارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.