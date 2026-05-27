صرخة أب.. القبض على عاطل يتعدى على والده بالضرب في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من نجله لقيامه بتعاطى المواد المخدرة والتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالشقة محل سكنهما بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (حداد – مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 19/ الجارى قام نجله بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالشقة سكنهما ولم يتقدم ببلاغ فى هذا الشأن.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية لمخدر الأيس)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطى .

تم ا تخاذ الإجراءات القانونية.