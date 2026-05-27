مصدر أمني ينفي تضرر الحجاج المصريين المنضمين لأحد برامج الحج من الإهمال وسوء المعاملة

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة منشور مدعوم بصورتين تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بتضرر الحجاج المصريين المنضمين لأحد برامج الحج من الإهمال وسوء المعاملة.

بالفحص تبين أن المنشور والصورتين المرفقتين به " مفبرك" وتم إعداده بتقنية الذكاء الإصطناعى "كما أن ذلك موضح بالصورتين" ، وأكد المصدر على عدم ورود أية شكاوى فى ذات الشأن لبعثة حج القرعة المصرية، وأن جميع الحجاج بخير وتقدم لهم كافة الخدمات وأوجه الرعاية اللازمة، ويتم متابعتهم على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات متكاملة.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.