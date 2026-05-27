رئيس البرلمان العراقي: المرحلة تتطلب خطوات وطنية لحصر السلاح وتجنيب البلاد أي توترات

أكد رئيس برلمان العراق، أن المرحلة تتطلب خطوات وطنية لحصر السلاح وتجنيب البلاد أي توترات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبرعاجل.



وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية، اليوم، مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أن الحادث وقع خلال حملة أمنية لملاحقة بقايا تنظيم، داعش، وتأمين مناطق صحراء الحضر جنوب غربي محافظة نينوى.

و تلاحق القوات العراقية بقايا تنظيم، داعش، بمختلف محافظات البلاد، لا سيما أن عناصرها تقوم بين الحين والآخر باستهداف عناصر الجيش والشرطة عبر هجمات مسلحة.