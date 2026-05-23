وزيرا خارجية العراق وإيران يؤكدان أهمية انخراط قطر في مفاوضات إنهاء الحرب

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات المفاوضات الأخيرة بين طهران وواشنطن، مؤكدا ضرورة إنهاء العمليات العسكرية بأسرع وقت ممكن في مضيق هرمز، والعمل على رفع الحصار عن إيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه فؤاد حسين من عباس عراقجي، الذي جدّد تهانيه للوزير بمناسبة توليه مهام وزارة الخارجية مرةً أخرى". وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) ،اليوم "السبت".

وخلال الاتصال، أطلع الوزير الإيراني الوزير فؤاد حسين على آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية، مشيراً إلى التقدم الحاصل في الجولة الأخيرة، ولا سيما بشأن الورقة التفاوضية الجديدة."

وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تضطلع به باكستان في هذا الإطار، مثمنَين جهودها الداعمة لإنجاح المساعي التفاوضية، إلى جانب الإشارة إلى أهمية انخراط دولة قطر في هذه المرحلة".

من جانبه، أعرب فؤاد حسين، عن شكره لنظيره الإيراني على الاتصال وإحاطته بمستجدات العملية التفاوضية، مؤكداً سعادته بالتطورات الإيجابية التي يشهدها المسار التفاوضي.

وأشاد حسين، بالجهود الكبيرة التي يبذلها عراقجي في سبيل دفع العملية التفاوضية إلى الأمام، معربا في الوقت نفسه عن تطلع العراق إلى سماع أخبار إيجابية تُفضي إلى إنهاء الحرب وعودة الاستقرار والحياة الطبيعية لشعوب المنطقة.