قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»
لماذا سمي أول أيام عيد الأضحى بالحج الأكبر؟.. اعرف السبب وأهم أعماله
الأحمال تلامس 36 ألف ميجاوات.. وزير الكهرباء يقضي أول أيام العيد في "التحكم القومي" لتأمين الشبكة
انتظام فتح الحدائق العامة والمتنزهات وإتاحة المجازر الحكومية أمام المواطنين
الفراعنة في بروفة مونديالية.. موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
من غير وجع | منشور مؤثر لـ أصالة .. اِعرف مالها
15 غرزة .. نقل عاجل لـ نجم منتخب مصر إلى المستشفى لسبب صادم | شاهد
كاسبر شمايكل يعلن اعتزاله بسبب إصابة في الكتف
عضو جديد في جهاز منتخب مصر قبل مونديال 2026
رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية للحجاج بخير.. والتسكين في منى بالباركود
حجاج الجمعيات يواصلون أداء المناسك .. ويرمون جمرة العقبة الكبرى
نزل 40 جنيه .. هبوط سعر الذهب عيار 21 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون العمل الجديد 2026 ينظم التوظيف بالقطاع الخاص ويواجه الفصل التعسفي.. تفاصيل

قانون العمل
قانون العمل
عبد الرحمن سرحان

تضمن قانون العمل الجديد، حزمة من الضوابط والمواد التي تستهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال داخل القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويحافظ على استقرار بيئة العمل.

ووضع قانون العمل الجديد آليات واضحة للإعلان عن الوظائف الشاغرة داخل المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، حيث أجاز لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف عبر مختلف وسائل الإعلام، كما سمح بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة طلبات التوظيف، وإبداء الرأي أو التوصية بشأن اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة.

حظر تشغيل العمال عن طريق مقاولات التوريد

وشدد القانون على منع تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نص صراحة على أنه “لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”، في خطوة تستهدف حماية حقوق العاملين والحد من صور التشغيل غير المستقرة.

التزام المنشآت بإخطار الجهات الإدارية

وألزم القانون أصحاب الأعمال في المنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها مستقبلًا بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء تطبيق القانون أو من تاريخ بدء النشاط، يتضمن عدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وفئاتهم العمرية وجنسياتهم والأجور التي يحصلون عليها.

كما ألزم صاحب العمل بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة، بعد استيفاء البيانات المطلوبة، مع تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال داخل المنشأة.

ضوابط خاصة لحماية الأطفال

وتضمن قانون العمل الجديد ضوابط خاصة بتنظيم تشغيل الأطفال، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية المتعلقة بعمل القُصر.

5 بنود رئيسية في عقد العمل الجديد

وحدد القانون عددًا من البنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتشمل:

تاريخ بداية العقد.

اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته.

طبيعة ونوع العمل المتفق عليه.

تحديد الأجر بشكل واضح داخل العقد.

مواجهة الفصل التعسفي وتحقيق التوازن

ويستهدف قانون العمل الجديد تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، ومواجهة حالات الفصل التعسفي، إلى جانب توفير بيئة قانونية أكثر توازنًا بين العامل وصاحب العمل، بما يحفظ حقوق الطرفين ويضمن استمرارية الإنتاج ومصلحة العمل.

قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب الاعياد البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

ليندسي جراهام

«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

الزوج وزوجته

سبقتيني صائمة إلى الجنة.. زوج ينعى زوجته بكلمات مؤثرة بعد وفاتها داخل المسجد

منتخب الناشئين

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين

ترشيحاتنا

العراق

رئيس البرلمان العراقي: المرحلة تتطلب خطوات وطنية لحصر السلاح وتجنيب البلاد أي توترات

لبنان

أصوات داخل حكومة نتنياهو تطالب بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان | تفاصيل

رمي الجمرات

بعد رمي جمرة العقبة الكبرى.. ضيوف الرحمن يواصلون أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة

بالصور

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في عيد الأضحى.. احذر هذه الأكلات على مائدة العيد

الضغط
الضغط
الضغط

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد