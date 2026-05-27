قانون العمل الجديد 2026 ينظم التوظيف بالقطاع الخاص ويواجه الفصل التعسفي.. تفاصيل

تضمن قانون العمل الجديد، حزمة من الضوابط والمواد التي تستهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال داخل القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويحافظ على استقرار بيئة العمل.

ووضع قانون العمل الجديد آليات واضحة للإعلان عن الوظائف الشاغرة داخل المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، حيث أجاز لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف عبر مختلف وسائل الإعلام، كما سمح بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة طلبات التوظيف، وإبداء الرأي أو التوصية بشأن اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة.

حظر تشغيل العمال عن طريق مقاولات التوريد

وشدد القانون على منع تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نص صراحة على أنه “لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”، في خطوة تستهدف حماية حقوق العاملين والحد من صور التشغيل غير المستقرة.

التزام المنشآت بإخطار الجهات الإدارية

وألزم القانون أصحاب الأعمال في المنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها مستقبلًا بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء تطبيق القانون أو من تاريخ بدء النشاط، يتضمن عدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وفئاتهم العمرية وجنسياتهم والأجور التي يحصلون عليها.

كما ألزم صاحب العمل بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة، بعد استيفاء البيانات المطلوبة، مع تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال داخل المنشأة.

ضوابط خاصة لحماية الأطفال

وتضمن قانون العمل الجديد ضوابط خاصة بتنظيم تشغيل الأطفال، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية المتعلقة بعمل القُصر.

5 بنود رئيسية في عقد العمل الجديد

وحدد القانون عددًا من البنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتشمل:

تاريخ بداية العقد.

اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته.

طبيعة ونوع العمل المتفق عليه.

تحديد الأجر بشكل واضح داخل العقد.

مواجهة الفصل التعسفي وتحقيق التوازن

ويستهدف قانون العمل الجديد تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، ومواجهة حالات الفصل التعسفي، إلى جانب توفير بيئة قانونية أكثر توازنًا بين العامل وصاحب العمل، بما يحفظ حقوق الطرفين ويضمن استمرارية الإنتاج ومصلحة العمل.