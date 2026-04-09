حق سيادي.. إيران: تخصيب اليورانيوم لن يتم تقييده أو التوقف عنه
وضع مغناطيس فوق العداد .. هل يُقلل فاتورة الكهرباء؟
أحدهما حاول استهداف مسؤول كبير.. اعتقال 5 إسرائيليين بتهمة التخابر
«الغندور»: تغيير وحيد في تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد في هذا المركز
جيش الاحتلال: استهدفنا 10 مستودعات ذخيرة ومنصات إطلاق صواريخ ومقار قيادة لحزب الله
بسبب دراسة قش.. بتر يد شخص بإحدى قرى الدقهلية
تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس
لبنان.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 203 و1000 مصاب
إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في إيران لتعزيز التواصل الدبلوماسي
لدعم المحتوى المعرفي .. وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق دار نشر بمركز سقارة لأول مرة منذ 42 عامًا
مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم بيع الوقف لاستبداله بمسجد أوسع
مقتـ.ل 182شخصاً وإصابة 890 آخرين .. قرار عاجل من الرئاسة اللبنانية بعد المجـ.زرة الإسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أحدهما حاول استهداف مسؤول كبير.. اعتقال 5 إسرائيليين بتهمة التخابر

شرطة الاحتلال - أرشيفي
محمود نوفل

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن الشرطة الإسرائيلية، بأنه تم اعتقال 5 إسرائيليين من حيفا وخليجها بشبهة التجسس الخطير لصالح إيران.
 

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن أحد المعتقلين بشبهة التخابر مع إيران عمل على تصنيع متفجرات لاستهداف مسؤول إسرائيلي كبير.

ولاحقا، كشفت تقارير عبرية عن توجيه اتهامات لضابط في جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك بالتورط في شبكة تهريب بضائع إلى قطاع غزة خلال فترة الحرب، مقابل مبالغ مالية تقدر بملايين الشواكل.


شبهات باستغلال المنصب الأمني
 

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الضابط استغل موقعه الحساس لتسهيل مرور شحنات تجارية إلى داخل القطاع عبر قنوات يفترض أنها تخضع لرقابة مشددة، مستفيدًا من صلاحياته ونفوذه داخل المنظومة الأمنية.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن عمليات التهريب لم تكن فردية أو عرضية، بل جرت بشكل منظم وعلى مدى فترة زمنية، ما أثار شبهات بوجود شبكة أوسع من المتورطين أو الوسطاء.


أرباح ضخمة خلال الحرب
تأتي القضية في ظل قيود مشددة على إدخال البضائع إلى غزة خلال العدوان الإسرائيلي علي القطاع، وهو ما جعل بعض السلع ترتفع قيمتها بشكل كبير داخل القطاع.

وتشير الاتهامات إلى أن الضابط تلقى مبالغ ضخمة مقابل تسهيل إدخال بضائع يشتبه بأنها خضعت لإجراءات استثنائية أو تجاوزت أنظمة التفتيش المعتمدة.

القضية أثارت صدمة داخل الأوساط الأمنية، نظرًا لحساسية المنصب وطبيعة المهام المرتبطة به.

ومن المتوقع أن تتسع التحقيقات لتشمل مراجعة آليات الرقابة الداخلية داخل الشاباك، والتدقيق في تصاريح إدخال البضائع خلال فترة الحرب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

سيد عبد الحفيظ

كلكم مدانون.. رد فعل صادم من سيد عبد الحفيظ تجاه لاعبي الأهلي

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الكاف

«كاف» يكشف موعد نهائي كأس الكونفيدرالية

تؤخر صلاة العشاء

هل تؤخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء: احذر لـ3 أسباب

غزل المحلة

عملها السير علاء عبدالعال.. أحمد ياسر يهنئ غزل المحلة بعد الفوز على الجونة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بمشاركة حسين فهمي.. منتجة الفيلم المصري - الصيني: استلهمته من «ألف ليلة وليلة»

أرشيفية

المنطقة على حافة الهاوية.. جهود دبلوماسية لوقف الحرب على إيران

صورة أرشيفية

تفاصيل التعاون المصري - الصيني في مجال الفن.. فيديو

بالصور

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

فيديو

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

عودة طفلة بعد ١٢ سنة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد