الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الصفا والمروة كامل .. ردد هذه الأدعية المستحبة

دعاء الصفا والمروة كامل
دعاء الصفا والمروة كامل
شيماء جمال

دعاء الصفا والمروة كامل.. السعي بين الصفا والمروة هو أحد الأركان الأساسية فى الحج والعمرة، وخلال هذا السعي، يردد زوار بيت الله الحرام أدعيةً مأثورةً سوف نذكرها فى السطور القادمة.

دعاء الصفا والمروة كامل

ليس هناك أدعية مخصصة للطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، بل يشرع للمؤمن أن يدعو ويذكر الله.

ويُستحب أن يبدأ الحاج أو المعتمر عند بداية السعي بين الصفا والمروة، بالدعاء بما تيسر من الأدعية المشروعة، مع التركيز على الأدعية الواردة في السنة النبوية.

فيُمكن أن يذكر الحاج او المعتمر الله بقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يردد مثل هذا الذكر، ويدعو بما يسر الله من الدعوات، يسأل ربه أن الله يغفر له ذنوبه، ويدخله الجنة، وينجيه من النار، يسأل الله له ولوالديه المغفرة والرحمة».

ويُمكن أن يقول : "اللهم اجعل سعي هذا مقبولاً، وذنبي مغفوراً، وعملي صالحاً متقبلاً".

ويفضل أثناء السعي الإكثار من التلبية والذكر، مع الجمع بين الأدعية المأثورة والدعاء الشخصي بخشوع وإخلاص.

ويُستحب أن يكرر الحاج دعاء بداية السعي عند كل شوط، مع الإلحاح في الدعاء وطلب القبول من الله تعالى.

هل هناك دعاء خاص عند كل شوط

لا يوجد دعاء مخصص لكل شوط من أشواط السعي بين الصفا والمروة، لكن يُستحب للمسلم أن يكثر من الذكر والدعاء خلال هذه الشعيرة العظيمة. ويدعو بما يشاء من الأدعية المأثورة أو الأدعية الشخصية.

كما من السنّة أن يرفع الحاج يديه أثناء الدعاء على الصفا والمروة، مع الإكثار من التكبير والتهليل.

زيُفضل أن يختار الحاج أو المعتمر أدعية متنوعة تشمل طلب المغفرة، الرزق، الصحة، وحسن الخاتمة، مع التركيز على جوهر دعاء السعي بين الصفا والمروة كعبادة تقربك إلى الله.

دعاء انتهاء السعي بين الصفا و المروة

عندما يتم الحاج السعي بين الصفا والمروة يدعو بهذا الدعاء:
" ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعاً توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وأرزقني حسن النظر فيما يرضيك عني يا أرحم الراحمين" .
و إن كنت محرماً بالعمرة وحدها تحلل بالحلق أو التقصير وإن كنت محرماً بالحج والعمرة أو بالحج وحده فاستمر على إحرامك حتى يوم العيد.
وفي فترة الانتظار للتوجه إلي منى ثم عرفة يستحب الإكثار من الصلاة في الحرم الشريف والطواف حول الكعبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "صلاة في المسجد الحرام افضل ما سواه من المساجد بمائة ألف صلاة "من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".

دعاء الصفا والمروة كامل دعاء الصفا والمروة السعي بين الصفا والمروة هل هناك دعاء خاص عند كل شوط

