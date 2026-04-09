قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء للزوجة الغالية بالصحة والعافية.. ردده بعد الصلاة وفي قيام الليل

دعاء للزوجة الغالية
دعاء للزوجة الغالية
عبد الرحمن محمد

 دعاء للزوجة الغالية بالصحة والعافية..يعد الدعاء للزوجة من أسمى صور الوفاء والمودة التي أرست قواعدها الشريعة الإسلامية، فهو ليس مجرد كلمات تُقال، بل هو عبادة عظيمة تعكس مدى المحبة والتقدير والترابط بين الزوجين.

 وقد أكدت السنة النبوية المطهرة على مكانة الدعاء، حيث جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ"، استشهاداً بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، مما يجعل من دعاء الزوج لزوجته باباً من أبواب القربى إلى الله وجلباً للبركة في الحياة الزوجية.
وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن التضرع إلى الله بالدعاء للزوجة هو أمر مستحب ومشروع، لما فيه من إظهار الافتقار إلى الخالق سبحانه، واعترافاً بأن الخير والصحة والتوفيق كلها بيد الله وحده، خاصة وأن الله عز وجل قد وعد عباده بالإجابة في قوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾.


أدعية لشفاء الزوجة وحفظها من كل مكروه
 اللهم يا كاشف الهم ويا فارج الكرب، اشفِ زوجتي واحمِها من كل سوء، واحرسها بعينك التي لا تنام وبرعايتك التي لا ترام.
 اللهم ألبس زوجتي الغالية لباس الصحة والعافية، واجعل جسدها محرماً على المرض والألم، واحرسها من كل مكروه وسوء يا رب العالمين.
 يا رب العالمين، اشفِها شفاءً لا يغادر سقماً، وارزقها الصحة في بدنها، والعافية في سمعها وبصرها، واجعلها دائماً في خير حال برحمتك يا أرحم الراحمين.
 اللهم إني استودعتك صحة زوجتي وعافيتها، فاحفظها لي بعنايتك الواسعة، واجعلها في حفظك وأمانك من كل شر يمسها.

​اللهم اشف زوجتي واحمها من كل مكروه، واجعلها برحمتك في حفظك ورعايتك، وأبعد عنها كل ألم يسكن جسدها يا أرحم الراحمين.

​اللهم ارزق زوجتي الشفاء العاجل والعافية الدائمة، واجعلها دائماً في أتم الصحة والسعادة، ولا تريني فيها بأساً يبكيني يا رب العالمي.

​يا رب، ارزق زوجتي صحة دائمة وعافية تملأ قلبها بالسرور والراحة، واجعلها ممن نالوا رضاك فأنعمت عليهم بتمام العافية والستر.

​يا حافظ، احفظ زوجتي من كل شر وسقم، وارزقها صحة تسعدها وتسعد قلبي، وكن لها عوناً وحفيظاً من كل سوء قد يمسها في ليل أو نهار.

​يا رب، اجعل صحة زوجتي نعمة مستدامة، واحمها برحمتك واستجب دعائي لها بالسلامة والعافية، واجعل بيتنا عامراً بوجودها وهي في أتم حال.

​اللهم إني أستودعك بدن زوجتي وقلبها وصحتها، فاحفظها بعينك التي لا تنام، وألبسها ثوب الصحة والسكينة، وبارك لنا في عمرها وأيامها.
دعاء للزوجة بصلاح الحال 
 اللهم ارزق زوجتي سعادة لا تنتهي، وراحة بال لا تنقطع، واجعل قلبها معلقاً بطاعتك ورضاك، واصرف عنها هموم الدنيا وضيقها.
 يا حي يا قيوم، احفظ زوجتي واجعلها لي كما أحب، واجعلني لها كما تحب، واجعلنا لك كما تحب وترضى، وبارك لنا في ذريتنا وفي حياتنا.
 اللهم اهدِ زوجتي لأحسن الأخلاق والأعمال، ولا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنها سيئها، واجعل المودة والرحمة شعار حياتنا دائماً وأبداً.
 يا رب، اجعل زوجتي في حفظك وعنايتك، واحفظها برحمتك من كل مكروه وسوء، واجعل بيتنا عامراً بذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

أدعية للزوجة بالبركة والرزق
 اللهم افتح لزوجتي أبواب الرزق الحلال، وبارك لها في وقتها وجهدها، واجعل التوفيق حليفها في كل خطوة تخطوها.
 اللهم سخر لها الأرض ومن عليها، واجعل لها قبولاً في الأرض وفي السماء، وارزقها من حيث لا تحتسب رزقاً واسعاً طيباً مباركاً فيه.
 يا رب، بارك في عمر زوجتي، وزدها من فضلك وكرمك، واجعلها دائماً قرة عين لي، واجعلني قرة عين لها، واجمعنا على الخير دائماً في الدنيا والآخرة.
 

أدعية للزوجة بالبركة والرزق دعاء للزوجة بصلاح الحال أدعية لشفاء الزوجة وحفظها من كل مكروه دعاء للزوجة الغالية بالصحة والعافية الدعاء للزوجة دعاء للزوجة دعاء للزوجة بالشفاء دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آثار سيول سانت كاترين
سيارات كوبيه
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
