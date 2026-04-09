راحت عند صاحبها البيت.. الداخلية تكشف حقيقة إختطاف فتاة بالهرم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة بشأن إختطاف إحدى الفتيات داخل مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد والد الفتاة المذكورة (مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام ) وبسؤاله قرر بتغيب نجلته "سن 17" منذ تاريخ 1/ الجارى وأضاف بعدم تحريره محضر بغيابها لقيامه بالبحث عنها.
أمكن تحديد مكان تواجد الفتاة بمسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الوراق، وبمواجهتهما قررت بترك منزلها بمحض إرادتها للإقامه برفقة الشخص المذكور لإرتباطهما بعلاقة عاطفية وإتفاقهما على الزواج.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.