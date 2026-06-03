ناقد رياضي: محمد شوقي مرشح بقوة للعمل مدربًا عامًا في الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، كواليس تشكيل الجهاز الفني الجديد داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوقي، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، أن إدارة النادي الأهلي لا تزال ترغب في انضمام محمد شوقي إلى الجهاز الفني القادم؛ للعمل في منصب المدرب العام، بجانب المدير الفني الأجنبي، إلا أن الأمر يتطلب من محمد شوقي التفرغ والتخلي عن دوره كـ«رجل أول» داخل نادي زد.

وأضاف أن سيد عبد الحفيظ يميل إلى فكرة عودة سامي قمصان ضمن الجهاز الفني الجديد؛ في إطار إعادة ترتيب الجهاز المعاون للفريق الأول.

وأشار إلى أن رضا شحاتة يُعد أحد أبرز المرشحين للتواجد أيضًا في الجهاز الفني القادم للنادي الأهلي، ضمن خطة تدعيم الطاقم الفني استعدادًا للموسم الجديد.