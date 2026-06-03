تقرير صادم: هوندا تستعد لوقف إنتاج شاحناتها حتى 2028

تواجه شركة “هوندا” اليابانية تحديًا تنظيميًا وبيئيًا حرجًا في السوق الأمريكية؛ بعد أن قررت رسميًا تعليق وإنتاج شاحنتها البيك أب متوسطة الحجم “ريدجلاين” مؤقتًا لمدة تصل إلى عام ونصف العام.

ووفقًا لتقرير تقني دقيق نشرته منصة (AutoNews)، فإن هذا التوقف الاستراتيجي يعود صراحة إلى عدم توافق الطراز الحالي ميكانيكيًا وبرمجيًا مع معايير وتشريعات الانبعاثات الكربونية الصارمة والمحدثة مؤخرًا في ولاية كاليفورنيا، والتي تعد المحرك الأساسي للقوانين البيئية في أمريكا بنسبة 100%.

تفاصيل قرار التعليق وجدول إعادة تشغيل خطوط الإنتاج في ألاباما

ومن المقرر أن يدخل قرار تعليق الإنتاج حيز التنفيذ رسميًا خلال الربع الرابع من العام الجاري، داخل مصنع هوندا الشهير الواقع في مدينة لينكولن بولاية ألاباما الأمريكية.

وأكدت التقارير الهندسية الصادرة أن خطوط التجميع لن تستأنف نشاطها الحركي ماديًا إلا بعد مرور 18 شهرًا من تاريخ الإيقاف المجدول، حيث ستستغل الشركة هذه الفترة الطويلة لإجراء عمليات تحديث وتطوير ميكانيكي موسع على نفس خط الإنتاج لتجهيز المركبة للمرحلة القادمة.

حزمة التعديلات الهندسية المتوقعة وتحديث المحرك الـ V6 الأسطوري

وتتضمن خطة التطوير الهيكلي والبرمجي لهوندا ريدجلاين إجراء حزمة تعديلات واسعة النطاق تشمل إعادة تصميم شاملة للقطع الهيكلية الخارجية للشاسيه، مع مراجعة دقيقة ومادية لكافة المكونات الميكانيكية الداخلية.

وتأتي الترقية الأهم من خلال تقديم نسخة مطورة ومحدثة من المحرك المكون من 6 أسطوانات على شكل V6، والمصمم خصيصًا ليتوافق تمامًا مع القوانين البيئية الصارمة.

ومن المتوقع هندسيًا أن يتشارك هذا المحرك الجديد في العديد من القطع والمكونات البرمجية مع شقيقتها الرياضية “باسبورت” متعددة الاستخدامات، والتي خضعت لإعادة تصميم شاملة ماديًا في العام الماضي.

استراتيجية تسويقية ذكية للإيحاء بولادة جيل جديد كليًا من الشاحنة

أوضح أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة هوندا للمجلة التجارية أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات المظهرية والميكانيكية العميقة — رغم أنها لا تصنف ميكانيكيًا كإعادة تصميم كاملة من الصفر (Redesign) — هو إعطاء المستهلكين انطباعًا ماديًا حاسمًا بأنهم أمام جيل جديد كليًا من هذه الشاحنة الرياضية المتميزة.

وتسعى الشركة من خلال هذه المناورة التجارية إلى الحفاظ على القيمة الاستثمارية والتنافسية للسيارة في صالات العرض، وضمان خفض نسبة الانبعاثات لتصبح احتمالية تعرضها للمخالفات القانونية مساوية لـ 0%.