نصب على مواطنين في 10 ملايين جنيه.. سقوط مستريح الأدوية بالإسكندرية

واصلت الأجهزة الأمنية، جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية منهم أكثر من "10 مليون جنيه" من خلال إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية مقابل أرباح مالية إلا أنه لم يفى بذلك ، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مدير بشركة لتجارة وتوزيع الأدوية “له معلومات جنائية”) مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









