الاحتلال يغتال سكرتير أمين عام حزب الله.. ويوسع عملياته العسكرية في لبنان

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن إسرائيل تحاول تقديم عملية اغتيال سكرتير أمين عام حزب الله على أنها نصر استراتيجي وأمني وعسكري، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت للحكومة الإسرائيلية ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المعارضة الإسرائيلية والشارع، حيث رأى البعض أنه يبيع وهم الانتصار والإنجازات في مواجهة إيران.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الانتقادات أشارت إلى مكالمة هاتفية بين نتنياهو ودونالد ترامب، أُبلغ خلالها الأخير بنيامين نتنياهو بأن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ، وهو ما اعتبره البعض محاولة لتلميع الصورة أمام الرأي العام الإسرائيلي.

وأكدت أن نتنياهو خرج على موقع إكس، واعتبر أن إسرائيل حققت إنجازًا باغتيال السكرتير الشخصي للأمين العام لحزب الله، واصفًا إياه بأنه ابن شقيقه، ولعب دورًا مهمًا في تأمين مكتب نعيم قاسم وتنفيذ عمليات حساسة، كما هدد نتنياهو باستمرار الضربات، سواء عبر توسيع العمليات البرية لإنشاء منطقة آمنة أو من خلال الغارات الجوية.

وأشارت دانا إلى أن بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن الغارات الأخيرة كانت الأكبر منذ تاريخ الصراع الإسرائيلي-اللبناني، حيث استهدفت خلال 10 دقائق حوالي 100 مقر للقيادات العسكرية والبنية التحتية، شملت أيضًا تدمير منصات صواريخ وقذائف وأسلحة مدخرة كان حزب الله يستخدمها لإطلاق الصواريخ.