مصادر عسكرية إسرائيلية : نعمل على إنشاء مناطق عازلة في غزة وسوريا ولبنان

نقلت وكالة رويترز عن عسكريين إسرائيليين بأن قوات الاحتلال تعمل على إنشاء مناطق عازلة في غزة وسوريا ولبنان تحول استراتيجي بعد هجمات 7 أكتوبر.

وأشار العسكريون الإسرائيليون إلى أن إنشاء مناطق عازلة في غزة وسوريا ولبنان تحول يضع البلاد في حالة حرب شبه دائمة.

وأشار المصدر العسكري إلى أن جيش الاحتلال يركز حاليا على دعم القوات البرية وضرب أهداف في جميع أنحاء لبنان.



وفي سياق متصل ، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري: حزب الله أطلق 30 صاروخًا نحو شمال إسرائيل منذ ساعات الصباح.



واختتم المصدر قائلاً: نخوض معركة شاملة في لبنان ونستهدف مواقع حزب الله

