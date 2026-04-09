نتنياهو : إسرائيل ستواصل توجيه الضربات لحزب الله بقوة في لبنان

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته ستواصل توجيه الضربات لحزب الله بقوة ودقة وحزم.

وقال رئيس وزراء الاحتلال أيضا : سوف نستمر في ضرب حزب الله في كل مكان يتطلب فيه الأمر حتى نعيد الأمن الكامل لسكان الشمال.



كما أشار نتنياهو إلى أن قوات الاحتلال نجحت في تصفية علي يوسف حرشي السكرتير الشخصي للأمين العام لحزب الله.

ومنذ قليل ، زعم مسؤول إسرائيلي نجاح قوات الاحتلال في قتل 220 عنصرا من حزب الله اللبناني بينهم قادة في هجمات أمس.

وأكد المسؤول ذاته في تصريحات للقناة 14 العبرية: قدرة إيران على إنتاج صواريخ باليستية جديدة تضررت بشدة.

وأشار كذلك في تصريحاته إلى أنه تم استخدام 36 ألف قطعة ذخيرة في الهجمات بإيران.



وفي وقت لاحق من اليوم ، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله نعيم قاسم “ علي يوسف حرشي ” وذلك أثناء الغارات التي استهدفت بنى تحتية إرهابية بجنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات له نقلتها وسائل الإعلام: حرشي اغتيل في منطقة بيروت وكان يلعب دورا مركزيا في إدارة مكتب نعيم قاسم وتأمينه.



كما أشار جيش الاحتلال إلى أن قواته هاجمت الليلة الماضية معبرين مركزيين يستخدمهما حزب الله للانتقال من شمال الليطاني إلى جنوبه.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أمس نحو 10 مستودعات ذخيرة ومنصات إطلاق صواريخ ومقرات قيادة لحزب الله في جنوب لبنان.