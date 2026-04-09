قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر عسكرية إسرائيلية : نعمل على إنشاء مناطق عازلة في غزة وسوريا ولبنان
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ قداسة البابا تواضروس ورئيس الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد
الاحتلال يغتال سكرتير أمين عام حزب الله.. ويوسع عملياته العسكرية في لبنان
معتمد جمال: التغيير الفني لشباب بلوزداد قد يكون دافعًا لهم .. وندرك صعوبة اللقاء
البترول: الشراكة مع الهيئة الإفريقية خطوة لتسريع وتيرة تطوير قطاع التعدين
الأهلي يرفع تجاوزات «الحكم وفا» بحق الشناوي وتريزيجيه والشحات إلى لجنة الانضباط
خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين
اتحاد إذاعات وتليفزيونات «التعاون الإسلامي» يتفقد «الوطنية للإعلام» ويُشيد بتجربة إذاعة القرآن الكريم
توم واريك: واشنطن تترك لإسرائيل حرية القرار في الملف اللبناني
رحلات عمر وهمية.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بالقاهرة
وزير الصناعة يبحث خطة تعزيز الاستثمارات وزيادة المكون المحلي ودعم الصادرات
أغالب مجرى النهر تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

البترول: الشراكة مع الهيئة الإفريقية خطوة لتسريع وتيرة تطوير قطاع التعدين

البترول: بحث الشراكة مع الهيئة الإفريقية للدعم القانوني لنقل الخبرات
البترول: بحث الشراكة مع الهيئة الإفريقية للدعم القانوني لنقل الخبرات
أمل مجدى

عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع أوليفييه بونون، الرئيس التنفيذي للهيئة الإفريقية للدعم القانوني (ALSF) التابعة للبنك الإفريقي للتنمية، والوفد المرافق له.

وفي مستهل الاجتماع، الذي شارك فيه الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية، والمهندسة عبير الشربيني، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، تم استعراض آليات دعم قدرات التفاوض لدى الكيانات التابعة للوزارة، إلى جانب التجارب الناجحة التي حققها قطاع البترول والغاز في مصر، كنموذج رائد في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

وناقش الجانبان فرص التعاون في تقديم الاستشارات المتخصصة في هيكلة مشروعات القيمة المضافة، خاصة في مجالي البتروكيماويات والأسمدة، بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الواعدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وزيادة ثقة المستثمرين.

كما تناولت المباحثات سبل تقديم الدعم الفني والقانوني لقطاع التعدين، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة الإفريقية للدعم القانوني في تطوير الأطر التعاقدية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويحقق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار.

وأكدت الوزارة أن الشراكة مع الهيئة الإفريقية للدعم القانوني تمثل خطوة هامه نحو تسريع وتيرة تطوير قطاعي التعدين والبترول والغاز، حيث يسهم هذا التعاون في نقل الخبرات الدولية وبناء القدرات الوطنية، بما يدعم تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية.

ومن جانبهم، أعرب وفد الهيئة الإفريقية للدعم القانوني عن استعدادهم لتقديم برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب القانونية والفنية وبناء القدرات، مؤكدين اهتمامهم بتوسيع نطاق التعاون مع مصر في مختلف مجالات الصناعات الاستخراجية، باعتبارها من القطاعات الواعدة على مستوى القارة الإفريقية.

وضم وفد الهيئة عددًا من قياداتها، من بينهم السيدة مود فاليه، رئيسة قسم العمليات، والسيد ألاسان با، المستشار الأول لتعبئة الموارد، إلى جانب الدكتور زياد محمد القلاني، مستشار المدير التنفيذي بالبنك الإفريقي للتنمية، وممثلين عن البنك المركزي المصري، والإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

القبور

حكم دفن السيدات مع الرجال.. دار الإفتاء تكشف الرأي الشرعي

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

ترشيحاتنا

وزير الإعلام اللبناني: اتصالات دولية مكثفة لوقف إطلاق النار

القومي للبحوث: الذكاء الاصطناعي أداة محورية للتنبؤ بالظواهر البيئية وتقليل آثارها

متحدث الزراعة: التقنيات الحديثة توفر 70% من التكلفة وتدعم زيادة الصادرات

بالصور

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين

آثار سيول سانت كاترين

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..

فيديو

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

عودة طفلة بعد ١٢ سنة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد