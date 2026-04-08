قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: علي ماهر من أفضل المدربين ولن أوافق على رحيله للأهلي
أبو العينين: قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا صحيح
أبو العينين يرد على الانتقادات ويشيد بأداء سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي.. فيديو
500 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون الكلاب الخطرة
سيدة مصرية تعيش 85 عامًا بعيدًا عن عائلتها الحقيقية.. شاهد
أبو العينين: مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا كانت متكافئة بين الفريقين
إدانة الشناوي.. ننشر تفاصيل تقرير حكم مباراة الأهلي وسيراميكا والعقوبة المنتظرة
مسؤولون أمريكيون: واشنطن تحافظ على جاهزيتها العسكرية في المنطقة بالتزامن مع المفاوضات
محمد أضا يكشف موقف لجنة الحكام من طلب الأهلي الاستماع لمحادثة الفار
فزورة عكس المنطق.. تامر أمين يعلق على مستوى الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
أحمد موسى: يجب إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
الطريقة الشرعية لتكفين الميت .. تعرّف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير طاقة: الاعتماد على البترول خطر.. والطاقة المتجددة حل إستراتيجي

أكد الدكتور علي عبد النبي خبير الطاقة المتجددة، على أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة في مصر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي مثل البترول والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية اقتصاديًا وبيئيًا.

وأوضح "عبد النبي"، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن الاعتماد على الوقود التقليدي يسبب انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة، كما أن الإمدادات معرضة للتقلبات بسبب الأزمات الإقليمية، مثل النزاعات في الخليج وتهديدات مضيق باب المندب.

وأضاف خبير الطاقة المتجددة، أن الاتجاه العالمي الحالي يركز على الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، مشيرًا إلى أن مصر غنية بمصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبدأت بالفعل في تطوير برنامج نووي بمفاعلات في الضبعة.

وأكد  "عبد النبي"، أن مصر لديها محطات للطاقة الشمسية مثل بنبان وأبيدوس، بالإضافة إلى مشاريع طاقة الرياح في مناطق مثل كديج والسويس، لافتًا إلى أن الطاقة الشمسية وحدها يمكن أن توفر مستقبلًا نحو 150 جيجاوات، بينما يمكن لطاقة الرياح أن تصل إلى 120 جيجاوات، ما يمثل فرصة كبيرة لتصدير الطاقة إلى أوروبا والاستثمار في القطاع.

وأشار إلى أن مصر تسير وفق استراتيجية تتماشى مع التطورات العالمية، وتعزز استدامة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

المتهم

اسماء اعتبارية ودور رعاية بعيدا عن المنوفية.. تفاصيل صادمة تنتظر أطفال حمل السفاح لشقيقتين من عمهما

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

النائب محمد سمير بلتاجي

تبرع 5% من المصريين بمليون جنيه.. نائب يطرح خطة عاجلة لإنهاء ديون مصر

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الشاب الضحية

خانته مع صديقه.. مفاجآت 10 ساعات تحقيقات في إنهاء حياة شاب على يد حبيبته بكرداسة

ترشيحاتنا

ياسمين صبري

ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

تامر كروان

تامر كروان يفوز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية فى رمضان 2026

سماح أنور

كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

بالصور

كامارو تعود من بوابة الحلبات.. مستقبل غامض على الطرق

شيفروليه كامارو
شيفروليه كامارو
شيفروليه كامارو

الشمر والنعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات

الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات
الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات
الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات

اسعار شيفروليه أوبترا موديل 2020 المستعملة في مصر

شيفروليه أوبترا موديل 2020‏
شيفروليه أوبترا موديل 2020‏
شيفروليه أوبترا موديل 2020‏

فولجا 2026 تعود من جديد.. هوية روسية بروح صينية

فولجا 2026
فولجا 2026
فولجا 2026

فيديو

سماح أنور

كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

اختفاء غامض لفتاة

رجعولي بنتي.. اختفاء غامض لفتاة مريضة يشعل القلق في سوهاج

مرض والد حمادة هلال

شلل نصفي.. حمادة هلال يكشف تفاصيل أزمة صحية قاسية لوالده ويستعرض قصة كفاحه

كارنفال السيارات الكلاسيكية

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد