خبير طاقة: الاعتماد على البترول خطر.. والطاقة المتجددة حل إستراتيجي

أكد الدكتور علي عبد النبي خبير الطاقة المتجددة، على أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة في مصر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي مثل البترول والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية اقتصاديًا وبيئيًا.

الاعتماد على الوقود التقليدي

وأوضح "عبد النبي"، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن الاعتماد على الوقود التقليدي يسبب انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة، كما أن الإمدادات معرضة للتقلبات بسبب الأزمات الإقليمية، مثل النزاعات في الخليج وتهديدات مضيق باب المندب.

الاتجاه العالمي يركز على الطاقة النظيفة

وأضاف خبير الطاقة المتجددة، أن الاتجاه العالمي الحالي يركز على الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، مشيرًا إلى أن مصر غنية بمصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبدأت بالفعل في تطوير برنامج نووي بمفاعلات في الضبعة.

مصر لديها محطات للطاقة الشمسية

وأكد "عبد النبي"، أن مصر لديها محطات للطاقة الشمسية مثل بنبان وأبيدوس، بالإضافة إلى مشاريع طاقة الرياح في مناطق مثل كديج والسويس، لافتًا إلى أن الطاقة الشمسية وحدها يمكن أن توفر مستقبلًا نحو 150 جيجاوات، بينما يمكن لطاقة الرياح أن تصل إلى 120 جيجاوات، ما يمثل فرصة كبيرة لتصدير الطاقة إلى أوروبا والاستثمار في القطاع.

التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة

وأشار إلى أن مصر تسير وفق استراتيجية تتماشى مع التطورات العالمية، وتعزز استدامة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.