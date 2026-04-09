إنقاذ 3 من الطاقم .. السيطرة على حريق الصال البحري في قناة السويس دون تأثير على الملاحة |تفاصيل

الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح وحدات الإنقاذ البحري التابعة للهيئة في الاستجابة الفورية لطلب استغاثة الصال البحري "السويس 2" التابع لشركة الخدمات البترولية "راكين"، والقيام بأعمال الإنقاذ اللازمة، وإنقاذ طاقمه ونقل شحنته بعد اندلاع حريق به خلال تواجده بمنطقة الانتظار خارج المجرى الملاحي للقناة بمنطقة غرب خليج السويس.

وأوضح الفريق ربيع أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي البلاغ من ربان السفينة "RAWAN" بانطلاق حريق بالصال البحري "السويس 2" أثناء إتمامه أعمال تداول شحنة زيت، وذلك بمنطقة الانتظار E10 خارج المجرى الملاحي للقناة مساء أمس الأربعاء، قامت الهيئة على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة، ودفع الوحدات البحرية التابعة لها للتعامل مع الموقف الطارئ.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم الدفع بالقاطرة "أمين زيد" بقوة شد تتراوح بين 75 و80 طنًا من أحدث قاطرات الهيئة للمشاركة في جهود الإطفاء، والقيام بعمليات التبريد اللازمة للسيطرة على الحريق ومنع اندلاعه مرة أخرى ببدن الصال البحري. كما تم الدفع بثلاثة لنشات بحرية تابعة للهيئة لموقع الحادث لمتابعة أعمال نقل الصال إلى منطقة آمنة، والقيام بإخلاء طاقمه المكون من 4 أشخاص، حيث تم إنقاذ ثلاثة أفراد من الطاقم ونقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس براً من خلال سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف قناة السويس، بينما لا تزال عمليات البحث جارية لإنقاذ الشخص الرابع المفقود حتى الآن، وذلك عبر الوحدات البحرية التابعة للهيئة تحت إشراف مكتب إدارة تحركات بورتوفيق.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن سرعة التعامل مع الموقف الطارئ، مؤكدًا أنه لم يؤثر على سلامة السفن المتواجدة في منطقة الانتظار بغاطس السويس، حيث بدأت السفن في دخولها ضمن قافلة الجنوب صباح اليوم في موعدها المعتاد.

وأضاف الفريق ربيع أن قناة السويس استحدثت مجموعة من الخدمات الملاحية واللوجيستية الجديدة لتلبية احتياجات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة، مشيرًا إلى نجاح الوحدات البحرية في نقل شحنة الزيت الموجودة على الصال البحري بسرعة وأمان إلى الصال البحري "آمريكانا" التابع لشركة راكين، ثم قطر الصال "السويس 2" بأمان إلى ميناء الزيتيات بحلول منتصف الليل.

واختتم الفريق ربيع تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة، من خلال منظومة متكاملة تزخر بالكفاءات الملاحية والخبرات المتراكمة في أعمال الإنقاذ البحري، ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

جدير بالذكر أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الخميس عبور 11 سفينة من اتجاه الجنوب، فيما تعبر 19 سفينة من اتجاه الشمال، بإجمالي حمولات صافية للقافلتين قدرها 1.5 مليون طن.

