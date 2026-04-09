الجيش الإيراني: لا نثق في ترامب ومازلنا في حالة حرب وننتظر أوامر القيادة
استقرار أسعار الذهب عالميًا ومحليًا رغم بلوغه أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع
حلمي طولان: ركلة جزاء الأهلي «صحيحة».. و«زيزو» الزمالك أفضل من نسخة الأهلي
تعليمات عاجلة بعدم عقد أي امتحانات أو تقييمات بالمدارس خلال أعياد المسيحيين
ديمتري دلياني: الإبادة الإسرائيلية في غزة تدمير مستمر لشروط الحياة
كوستاريكا تصنّف الحرس الثوري الإيراني وحماس والحوثيين منظمات إرهابية
شوقي غريب بعد تعثر الأهلي: الدوري لم يحسم بعد
لبنان: مقتل 182 شخصاً في غارات الجيش الإسرائيلي أمس
مسؤول أمريكي: تدمير أكثر من نصف منصات الصواريخ في إيران خلال الحرب الأخيرة
ترامب يهدد مجدداً: بدون اتفاق حقيقي سنبدأ إطلاق النار بقوة أكبر من أي وقت
من دير "مارمينا".. البابا تواضروس يترأس قداس "خميس العهد" ويحيي ذكرى العشاء الأخير
رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الشيخ خالد الجندي يفسر الآية الكريمة «ونسِي ما قدمت يداه»

عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التعبير القرآني في قوله تعالى «ونسي ما قدمت يداه» يحمل دقة بالغة في اختيار الألفاظ، موضحًا أن النسيان هنا ليس قهريًا وإنما اختياري، بدليل تكرار التأكيد على أن الإنسان قد ينسى باختياره لا بإجبار، حتى لا يتوهم البعض أن النسيان يرفع المسؤولية مطلقًا، مستشهدًا بأن القرآن حمّل الإنسان تبعة هذا النسيان لأنه ناتج عن إعراض وإهمال.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة DMC ، أن لفظ «قدمت» في الآية ليس مجرد مرادف لكلمة «فعلت»، بل يحمل دلالة أعمق تتعلق ببعد الزمن، حيث يشير إلى أن الإنسان يعيش بين زمنين: زمن مضى وزمن مستقبل، وأن ما يقدمه اليوم إنما هو في حقيقته تجهيز لما سيواجهه غدًا، مستشهدًا بقوله تعالى «ولتنظر نفس ما قدمت لغد»، لافتًا إلى أن التعبير القرآني يربط العمل الحاضر بالمصير القادم في صورة بديعة ومعجزة.

وأوضح أن هذه الدقة القرآنية توجه الإنسان إلى ضرورة العمل لمستقبله الحقيقي، وهو الآخرة، من خلال التوبة والعبادة والإخلاص وترك الحرام وفعل الطاعات، وذكر الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرحه كل إنسان على نفسه هو: ماذا قدمت لغد؟ وماذا أعددت لما هو قادم؟

وتابع أن انشغال الناس بالدنيا ونفورهم من الآخرة له تفسير عميق، مستشهدًا بقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله حين سُئل لماذا يحب الناس الدنيا ويكرهون الآخرة، فقال إن لكل إنسان دارين، دارًا عمرها وهي الدنيا، ودارًا خربها وهي الآخرة، متسائلًا: هل يحب أحد أن ينتقل من دار العمران إلى دار الخراب؟ وهو ما جعل الحاضرين يعجزون عن الرد.

وأشار إلى أن هذا المعنى يوضح أن الإنسان بطبيعته يميل إلى ما عمره وجهزه، ولذلك إذا عمر دنياه فقط وأهمل آخرته فإنه سيخاف منها ويكرهها، أما إذا عمل للآخرة كما يعمل للدنيا فسيجد فيها النعيم والراحة، مؤكدًا أن الرسالة الأساسية هي ضرورة تعمير «بيت الآخرة» بالعمل الصالح، حتى لا يكون الانتقال إليها انتقالًا إلى خراب بل إلى عمران وسعادة.

