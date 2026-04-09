أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، أنه تم رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة .

وقال ضياء رشوان في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، :" الدولة المصرية عبر وزارة الزراعة بتاخد حوالي 37 % من انتاج الأسمدة بسعر محدد وهذه الحصة لن يتغير كميتها او سعرها".

وأضاف ضياء رشوان :" أسعار تصدير الأسمدة لخارج مصر ارتفعت ومصانع الأسمدة هيقدروا يكسبوا".

وتابع ضياء رشوان :" لن تمس أسعار وكمية الأسمدة التي يحصل عليها الفلاح المصري ".



وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن رفع أسعار الطاقة المخصصة لمصانع الأسمدة، مؤكداً أن القرار يهدف إلى ضبط منظومة الإنتاج والتوزيع في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أي زيادة في أسعار الطاقة تؤثر مباشرة على تكلفة السلع، ولكن الدولة كانت مضطرة لاتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة الأوضاع الراهنة، خاصة في ضوء الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.

