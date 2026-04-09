وزير البترول : خطة استكشافية جديدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول إن قطاع البترول يمضي قدمًا في تنفيذ خطة استكشافية طموحة خلال العام الجاري، تم إعدادها بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز عمليات البحث والتنقيب عن البترول وزيادة معدلات الإنتاج.

ثقة الشركات العالمية

وأوضح الوزير أن هذه الخطة تعكس ثقة الشركات العالمية في قطاع الطاقة المصري، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في إدخال أحدث التقنيات وتكثيف أعمال الاستكشاف في مختلف المناطق الواعدة.

شبكات نقل متطورة وموانئ

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متميزة في مجال الطاقة، تشمل شبكات نقل متطورة وموانئ ومنشآت تسييل، إلى جانب سوق محلية كبيرة تمثل عنصر جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

تهيئة مناخ استثماري جاذب

وأضاف أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز من فرص اكتشافات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع البترول سيظل أحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصاد.