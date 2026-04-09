وزير البترول : سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيز الاستثمار لزيادة إنتاج الغاز

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك حرص من الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وقال بدوي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يدعم زيادة الاستثمارات، وتنمية الحقول القائمة، إلى جانب التوسع في أعمال الاستكشاف لرفع معدلات الإنتاج.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت نحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، وتم خفضها إلى 1.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، لافتًا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية، من بينها تحسين أسعار شراء الغاز، بهدف تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.