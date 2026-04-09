وزير البترول والثروة المعدنية يبحث خطط تطوير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع فريق عمل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، بحضور الدكتور محمد رضوان، نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير البوابة، وذلك لبحث خطط تطويرها المستقبلية.

وأشاد الوزير بجهود فريق العمل في مختلف المحاور، خاصة فيما يتعلق بتحديث البيانات الفنية، وإعداد الدراسات الاستكشافية والإنتاجية، إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة التحليل ودعم اتخاذ القرار.

وفي إطار استراتيجية الوزارة لفتح آفاق استثمارية جديدة بمختلف الأحواض الجيولوجية، ثمّن الوزير الاتفاق المبرم بين شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة BP للحصول على منطقة (6) بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى ما يمثله من دفعة إيجابية للمزايدة المطروحة حاليًا، والمقرر إغلاقها في مايو 2026.

وأكد الوزير أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به البوابة في جذب الاستثمارات، من خلال إتاحة بيانات دقيقة ومتكاملة، وإعداد دراسات ونماذج اقتصادية جاذبة تدعم قرارات المستثمرين، وتسهم في تسريع وتيرة الاستثمار، فضلًا عن دعم أنشطة وبرامج الاستكشاف الحالية، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير تقديم جميع سبل الدعم لتطوير البوابة وتعظيم دورها كمنصة رقمية متكاملة لجذب الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.