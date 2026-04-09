رئيس الوزراء : مصر تتحرك إقليميًا لوقف الحرب وتعزز احتياطاتها النقدية رغم التحديات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ان مصر مستمرة مع الدول العربية، وكل الشركاء الإقليميين في المساعدة لاتفاق دائم لوقف الحرب الجارية في الشرق الأوسط.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي القاها بمؤتمر الحكومة الأسبوعي، أنه نتعامل مع المتغيرات الإقليمية ولدينا تصورات خاصة لو هناك استمرار للحرب، مؤكدا أن الأزمة لها تداعيات على توافر الايرادات الكالية للدولة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم التواصل مع البنك المركزي من أجل تأمين العملة الصعبة للدولة، مؤكدا أن إحتياطيات البنك المركزي زادت لـ 52.8 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه ىلم يحدث أي تأخر في تلبية إحتياجات السوق المصري، مؤكدا أن المؤسسات الدولية أشادت بالنمو الموجود في مصر.