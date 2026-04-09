رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.





وبهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس الوزراء لقداسة البابا وجموع المواطنين المسيحيين في مختلف أنحاء مصر والعالم بأسمى معاني التقدير والمحبة، وأخلص التهاني القلبية مقرونة بأصدق التمنيات بدوام الخير والسلام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “أغتنم هذه المناسبة لأدعو الله عز وجل أن يعيدها على قداستكم بموفور الصحة والعطاء، ويبارك جهودكم في ترسيخ مبادئ المواطنة، وأن يديم على مصرنا الغالية خطى التقدم، ويظل وطننا الحبيب واحة تُزهر في أرضها الطيبة قيم المحبة والتعايش والتسامح والإخاء”.