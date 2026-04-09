النقوش الصخرية والاكتشافات الأثرية بجنوب سيناء.. محاضرة بمؤسسة زاهي حواس

أقامت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، محاضرة علمية بعنوان "النقوش الصخرية في مواقع التعدين وأهم الاكتشافات الأثرية في جنوب سيناء"، ألقاها الدكتور مصطفى محمد نور الدين، كبير الباحثين بالمجلس الأعلى للآثار والمشرف العام السابق على آثار جنوب سيناء.

استعرضت المحاضرة، التي تأتي ضمن البرنامج الثقافي للمؤسسة لنشر الوعي الأثري، رحلة توثيقية لأسرار "أرض الفيروز" عبر عدة محاور رئيسية، بدأت بتسليط الضوء على الأهمية التاريخية لآثار سيناء وجهود الباحثين المصريين في النشر العلمي الدولي للرد المنهجي على المغالطات التي تستهدف التاريخ المصري.

وشملت الندوة عرضاً تفصيلياً لـ خريطة النقوش الصخرية بمواقع التعدين، والتي تُعد سجلاً حضارياً مفتوحاً لبعثات مصر القديمة. كما تضمنت عرضاً حصرياً لأحدث الاكتشافات الأثرية في مناطق (كهف الزرانيج، وادي النصب، ووادي خميلة)، وهي الاكتشافات التي أضافت أبعاداً جديدة لتاريخ المنطقة ومكانتها الاستراتيجية.

واختتم الدكتور نور الدين المحاضرة باستعراض الرؤية المستقبلية لدراسات النقوش الصخرية، مع التركيز على التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات التوثيق والحماية الرقمية لهذه الآثار الهامة.

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث – وهي مؤسسة غير ربحية تعمل تحت إشراف عالم الآثار الدكتور زاهي حواس – لدعم الأبحاث الأثرية وربط الجمهور بالمعرفة العلمية الموثوقة المستمدة من الاكتشافات الميدانية.