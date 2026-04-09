وزارة الأوقاف تطلق خطة لتطوير الخطاب الديني للأطفال

كشف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن خطة لإنشاء مجموعة عمل ولجنة متخصصة بشئون الطفل والأسرة، بهدف تطوير الخطاب الديني الموجَّه للأطفال في مصر، ضمن استراتيجية الوزارة والجهود الرامية لبناء الإنسان وفقا لما نقلته قناة الأولى المصرية.

تطوير المطبوعات والبرامج الثقافية

تشمل المبادرة تطوير المطبوعات الخاصة بالأطفال، مثل مجلة "الفردوس" الشهرية، إلى جانب البرامج والفعاليات الثقافية الموجهة للأطفال، باستخدام أساليب حديثة ومتفاعلة تتناسب مع احتياجاتهم التعليمية والثقافية.

تبسيط القيم الدينية بأسلوب جذاب

تركز الخطة على تبسيط الخطاب الديني الصحيح للأطفال بأسلوب يسهل فهمه ويزيد من تفاعلهم، بما يساهم في تنشئتهم ثقافيًا وروحيًا ضمن بيئة تعليمية مشجعة.

خطوات مستقبلية

من المقرر تفعيل لجنة خاصة بالأسرة والطفل داخل المجلس، على أن يتم تشكيلها قريبًا، لتعزيز سياسات متكاملة في تطوير الثقافة الدينية للأطفال وتوفير محتوى يواكب العصر.